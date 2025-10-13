Вицепрезидентът Йотова в Пекин - ще представи България на Световна лидерска среща за жените

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Пекин от днес до сряда. Тя ще представи България на Световната лидерска среща за жените, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Форумът „Споделено бъдеще: Нов и ускорен процес за всестранно развитие на жените“ се организира от Китай заедно с ООН-Жени. Събитието е по повод приетите от 189 правителства преди 30 години Пекинска декларация за правата на жените и Платформа за действие. Световната лидерска среща в Пекин се провежда и в юбилейната 80-а година за Организацията на обединените нации.

През 1995 г. проведената в Пекин Четвърта световна конференция на ООН за жените е значима стъпка в световния напредък за равенство между мъжете и жените. Приетите тогава Декларация от Пекин и Платформа за действие са в основата на редица документи в световен мащаб за правата на жените и равенството между мъжете и жените, посочват от президентството.

В рамките на форума вицепрезидентът Йотова ще представи напредъка на България в политиките за равенство между мъжете и жените, както и предизвикателствата, свързани с динамичното развитие на изкуствения интелект. По време на посещението си Илияна Йотова ще проведе среща и с вицепрезидента на Китайската народна република Хан Джън.

Йотова ще бъде гост и в Пекинския университет за чужди езици, в който от 1961 г. се изучава специалност „Българистика“. През настоящата година в специалността се обучават над 30 студенти. Вицепрезидентът ще разговаря с ректора на Пекинския университет за чужди езици Дзя Уъндзиен и със студенти по „Българистика“.

От името на президента Румен Радев Илияна Йотова ще връчи орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен на проф. Ма Сипу в знак на признателност за големия му принос за популяризирането на българската история, език и култура в Китай. Проф. Ма Сипу е завършил Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в изследователските му интереси са страните от Балканите с акцент върху България. Заедно със свои възпитаници изтъкнатият китайски българист издава двутомен българо-китайски и китайско-български речник, отбелязаха също от президентството.

В програмата на вицепрезидента е предвидено и посещение на Китайската медийна група и нейната българска редакция.