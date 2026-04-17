Видеонаблюдението на броенето на бюлетините ще изпраща автоматични доклади на всеки 5 минути

Видеонаблюдението в изборния процес е организирано така, че да осигурява пълна прозрачност при преброяването на бюлетините, като същевременно гарантира неприкосновеността и тайната на вота. В това уверяват два дни преди вота на 19 април от Министерството на електронното управление.

По данни на МЕУ по време на самото гласуване не се извършва видеонаблюдение, а камерите в избирателните секции се изключват в изборните помещения, разположени в училища. Те се активират едва след официалното приключване на изборния ден и обявяването на края на гласуването от председателя на секционната избирателна комисия.

Видеозаснемането започва при преброяването на бюлетините, като целта е да се осигури публичност и проследимост на този етап от изборния процес. Излъчването в реално време е достъпно за гражданите чрез платформата evideo.bg.

За настоящите избори е въведено и ново технологично подобрение – автоматични доклади на всеки 5 минути между 20.00 и 20.30 ч. за всички избирателни райони, които се изпращат до МЕУ и Централната избирателна комисия, както и 31 отделни доклада към районните избирателни комисии. След 20.30 ч. интервалът на докладване става на 10 минути.

Системата е проектирана така, че устройствата да осигуряват ясна видимост върху бюлетините и попълването на протоколите. При отпадане на интернет връзка записът продължава офлайн и се качва впоследствие на сървърите за публичен достъп.

При предходни избори е постигната над 98% свързаност на устройствата, като целта е този резултат да бъде надграден, съобщават още от министерството. Процесът е съгласуван с Комисията за защита на личните данни и е насочен към наблюдение на работата на секционните комисии, без идентифициране на присъстващи граждани.