Виктор Марков загуби в първия кръг на турнира по тенис от сериите Чалънджър в София

Виктор Марков отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите Чалънджър 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Българския национален тенис център в Борисовата градина.

Българинът, който преодоля квалификациите след две победи, отстъпи пред Николас Санчес Искиердо (Испания), който има 12 титли от турнири на ITF, с 4:6, 0:6 за 75 минути.

20-годишният Марков допусна един пробив в петия гейм на първия сет, който се оказа достатъчен за съперника му да поведе в резултата. Във втората част той не успя да вземе нито гейм и отпадна от надпреварата.

По-рано днес загуби претърпяха шампионът от Уимбълдън при юношите Иван Иванов и полуфиналистът от турнира в Лондон Александър Василев.