БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Виктор Уембаняма записа най-бързия "дабъл-дабъл" в историята на НБА

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:50 мин.
Спорт
Запази

Французинът помогна на Сан Антонио Спърс да победи Маями Хийт.

Виктор Уембаняма Сан Антонио Спърс Чикаго Булс
Снимка: БТА
Слушай новината

Французинът Виктор Уембаняма се нуждаеше от едва 8 минути и 31 секунди в игра, за да запише най-бързия "дабъл-дабъл" в историята на Националната баскетболна асоциация. Центърът на Сан Антонио Спърс стори това при победата със 129:114 над Чикаго Булс в мач от редовния сезон, игран тази нощ в щата Тексас.

Уембаняма постигна 10 точки и 10 борби на сметката си преди да са изминали и две минути от началото на втората четвърт и завърши мача с впечатляващите показатели от 41 точки и 16 борби. За "шпорите" това бе девета поредна победа и общо 57-ма през сезона, което е вторият най-добър показател в цялата лига след този на шампиона от миналата година Оклахома Сити Тъндър.

Силно включване за успеха срещу Чикаго направи и гардът Стефон Касъл, който отбеляза 21 точки, направи 10 асистенции и взе 8 борби. С 15 точки пък приключи Келдън Джонсън.

За "биковете", които имат 29 победи и 46 загуби и нямат шанс за попадане в плейофите в Източната конференция, Тре Джоунс отбеляза 23 точки, а с 21 остана Ленард Милър.

В най-интригуващия и най-очакван мач от тази нощ лидерът в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър победи със 114:110 след продължение лидера на Изток Детройт Пистънс. За шампионите това бе 60-а поредна победа, като за пръв път в клубната история "гръмотевиците" достигат тази кота в два последователни сезона.

С най-голям принос за успеха бе гардът Шей Гилджъс-Алекзандър. Носителят на приза за "Най-полезен играч" отбеляза 47 точки и премина границата от 20 за 136-и пореден път, което е рекорд в историята на НБА.

Оклахома водеше с 15 точки през първото полувреме на срещата, но гостите от Детройт затегнаха играта си в защита и в средата на четвъртата част успяха да поведат със 7 точки. Тогава с отговорността да върне тима си в мача се нагърби Гилджъс-Алекзандър, който вкара 13 точки само в заключителния период на редовното време. В продължението той добави още 8 точки от общо 13-те, които вкараха домакините.

За победителите Ейджей Мичел добави 14 точки, а с 13 остана Чет Холмгрен.

За тима на Детройт, който игра без четирима от титулярната си стартова петица, с 21 точки и 10 борби приключи Пол Рийд, а Джавонте Грийн реализира 19 точки. "Буталата" можеха и да спечелят мача в редовното време, но опитът за три точки на Данис Дженкинс в последната секунда бе неточен.

@nba Quick rewind ️. Full recap. Here’s everything from tonight @Detroit Pistons vs. @OKC Thunder #NBA #Basketball #Pistons #Thunder ♬ original sound - NBA

Атланта Хоукс записа 13-ата поредна домакинска победа, след като надделя със 112:102 над втория в Източната конференция Бостън Селтикс.

"Ястребите", които са "най-горещият" отбор в Лигата след паузата за "Мача на звездите", стигнаха до успеха с много добра отборна игра, като шестима играчи завършиха с двуцифрен актив, включително и всеки от петимата титуляри. Ониека Оконгву и Джейлън Джонсън направиха "дабъл-дабъли" от 20 точки и 10 борби за Оконгву и 20 точки и 12 борби за Джонсън, а още 18 точки прибави Дайсън Даниелс.

За тима на Бостън Джейлън Браун остана много близо до "трипъл-дабъл", като записа 29 точки, 10 борби и 9 асистенции, а Лука Гарза прибави още 20 точки.

#НБА 2025/2026 #Виктор Уембаняма #Национална баскетболна асоциация #Сан Антонио Спърс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ