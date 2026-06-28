Виктор Жеков: Стремим се към медал от европейското първенство

Целта на България е медал от европейското първенство за мъже по волейбол до 22 години, което започва на 29 юни в Португалия, обявиха капитанът на тима Виктор Жеков и треньорът Даниел Пеев.

„За всеки от нас място в тройката е много важно. Трябва да се научим да излизаме по-добре от тежки ситуации като отбор, да се държим заедно. Всичко като тактика сме изкоментирали с щаба“, заяви капитанът Виктор Жеков пред официалния сайт на БФ Волейбол.

България започва на шампионата с мач срещу Италия на 29 юни от 14:00 часа. Ден по-късно срещаме Франция (22.30 часа), а третият мач от групата е срещу Чехия (17 юни).