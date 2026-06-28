Виктор Жеков: Стремим се към медал от европейското първенство

България започва на еврошампионата по волейбол до 22 г. с мач срещу Италия на 29 юни
Целта на България е медал от европейското първенство за мъже по волейбол до 22 години, което започва на 29 юни в Португалия, обявиха капитанът на тима Виктор Жеков и треньорът Даниел Пеев.
„За всеки от нас място в тройката е много важно. Трябва да се научим да излизаме по-добре от тежки ситуации като отбор, да се държим заедно. Всичко като тактика сме изкоментирали с щаба“, заяви капитанът Виктор Жеков пред официалния сайт на БФ Волейбол.
България започва на шампионата с мач срещу Италия на 29 юни от 14:00 часа. Ден по-късно срещаме Франция (22.30 часа), а третият мач от групата е срещу Чехия (17 юни).
„Очаквам да се представим по възможно най-добрия начин. Момчетата са изключително мотивирани. Това е последният им турнир при младежите. Оттук нататък влизат изцяло в мъжкия волейбол. Вярвам, че ще дадат всичко от себе си. Най-много информация имам за Италия, срещу който стартираме. Състезателите на съперника играят в Серия А и Серия Б, много силни волейболисти са. За останалите отбори тепърва ще събираме информация и това ще става в хода на турнира. Изиграхме три контроли срещу Португалия, които бяха много полезни. Дадоха ни възможност да изпробваме различни варианти на игра. На поста диагонал сме лимитирани“, коментира треньорът Даниел Пеев.