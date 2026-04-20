Виктория Томова отпадна в квалификациите на турнира WTA 1000 в Мадрид

Виктория Томова приключи участието си още в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите WTA 1000 в Мадрид.

Българката отстъпи пред поставената под №20 в схемата на пресявките Анастасия Павлюченкова с 3:6, 2:6 за малко повече от час игра. Томова допусна един пробив в първия сет и два във втория, което се оказа решаващо за изхода на срещата.

Въпреки загубата, първата ракета на България заработи 6410 евро и 2 точки за световната ранглиста, в която заема 156-о място.