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Виктория Томова отпадна в първия кръг на квалификациите на Уимбълдън

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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Първата ракета на България при жените отстъпи с 5:7, 3:6 от 19-годишната японка Каю Киношита.

Виктория Томова
Снимка: БФ Тенис

Виктория Томова отпадна в първия кръг на квалификациите на Откритото първенство на Великобритания по тенис.

Първата ракета на България при жените отстъпи с 5:7, 3:6 от 19-годишната японка Каю Киношита, която е №227 в световната ранглиста. Срещата продължи час и 30 минути.

Томова пропусна на два пъти пробив аванс, като при 5:4 сервира за спечелване на първия сет, но загуби три поредни гейма, а с това и частта с 5:7.

Българката изостана с 2:5 във втория сет, върна един пробив, но отново загуби подаването си за крайното 3:6.

31-годишната Томова, №174 в класацията на WTA, има пет участия в основната схема на Уимбълдън, като четири пъти е достигала до втория кръг – през 2018, 2022, 2023 и 2025 година.

По-рано днес националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира убедително за втория кръг на квалификациите.

19-годишната българка победи с 6:2, 6:4 представителката на домакините Юрико Лили Миядзаки. За Янева, коята е №201 в световната ранглиста, това е първа победа в квалификациите на турнир от Големия шлем. Във втория кръг на пресявките националката ще играе срещу 24-годишната Кейти Волинец (САЩ), която е №99 в световната ранглиста.

#Виктория Томова

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