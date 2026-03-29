Виктория Томова преодоля квалификациите в Чарлстън

Виктория Томова намери място в основната схема на турнира в WTA 500 в Чарлстън. Българката отказа Аяна Акли с 3:6, 6:1, 6:1 във втория кръг от квалификациите. Най-добрата българска тенисистка се нуждаеше от час и 55 минути, за да преодолее представителката на домакините, която участваше с „уайлд кард“.

Томова започна лошо срещата и след като допусна два пробива, загуби първия сет. Българката поведе с 3:0 във втората част, а след още една серия от три поредни гейма изравни резултата. Тя продължи да доминира и в третия решителен сет, а след 2:1 взе четири поредни гейма за крайното 6:1.

За класирането си в основната схема Томова заработи 25 точки за световната ранглиста, в която е под номер 163 в момента.