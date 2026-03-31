Виктория Томова с място във втория кръг в Чарлстън

Виктория Томова си осигури място във втория кръг на турнира в WTA 500 в Чарлстън. На американска земя българката отказа Дженифър Брейди с 6:4, 6:3 в мач, който за час и 28 минути.

Родната тенисистка спечели първия сет с единствен пробив още в третия гейм срещу американката. Тя направи обрат от 1:2 до 4:2 във втората част, а след още един пробив в края затвори мача.

Преди този мач софиянката постигна две победи в квалификациите, като до този момент има заработени 57 точки за световната ранглиста, където се намира на 169 място.

В следващия кръг Томова ще играе срещу поставената под номер 8 и 22-а в класацията на WTA в лицето на Анна Калинская от Русия.