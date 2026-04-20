Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста на WТА при жените.

31-годишната софиянка е 156-а с 492 точки и не успява да надгради върху класирането си от предходната седмица, след като отпадна в първия кръг на турнира от сериите WТА 500 в Щутгарт, Германия.

Втората ракета на страната Елизара Янева се смъква с една позиция до 233-тата, а Лиа Каратанчева, която е българката с трети най-висок ранкинг, прогресира до 301-то място.

Водачка в ранглистата остава Арина Сабаленка (Беларус), а в Топ 10 единствената промяна е изкачването на рускинята Мира Андреева до осмата позиция за сметка на Жасмин Паолини (Италия).