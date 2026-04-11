Виктория Томова започна с убедителна победа в квалификациите на WTA 500 турнира в Щутгарт

Първата ракета на България Виктория Томова стартира с победа в квалификациите на сингъл на турнира на клей от категория WTA 500 в Щутгарт (Германия) с награден фонд над 1 милион евро.

Поставената под номер 5 в схемата на пресявките българка надигра Амандин Хесе (Франция) с 6:1, 6:4 за 66 минути игра.

Томова демонстрира силен старт, като спечели първите пет гейма по пътя си към категоричен успех в първия сет. Във втората част тя стигна до ключов пробив в деветия гейм, след което затвори срещата още при първия си мачбол.

В спор за място в основната схема българката ще се изправи срещу поставената под номер 2 в квалификациите Алиша Паркс (САЩ). Двете не са се срещали досега.