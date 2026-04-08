Вили Вуцов: Не може всички съдии да са срещу Левски

Старши треньорът на Миньор Перник Вили Вуцов отправи остри критики към обстановката около Левски, като заяви, че срещу столичния тим има сериозен натиск както на терена, така и извън него.

В подкаста си специалистът не скри недоволството си от съдийството.

"Виж, Левски трябва да разберат, че всички са срещу тях. Ясно е, те го знаят. Не може това да продължава така. Не може всички съдии да свирят срещу Левски, не може всички да са обединени срещу нас“, каза Вуцов.

Той бе критичен и към условията, при които се провеждат мачовете в българския футбол, като постави под въпрос стандартите на част от стадионите.

"Питам - на този стадион може ли да се играе футбол? Това е нива. Няма осветление, условията са под всякаква критика. На какво основание този стадион има лиценз? Като не могат да осигурят условия, аут.“, заяви ядосано бившия наставник на "сините"

Освен към организацията, Вуцов отправи забележки и към представянето на самия Левски, включително решенията на треньора Хулио Веласкес в мача срещу Добруджа.

"Шест-седем мача първото полувреме е дрямка - нищо. Когато предизвикваш съдбата, тя ще те накаже. Голът накрая беше точно такова наказание“, коментира той.

Наставникът не одобри и част от тактическите ходове, включително смяната на нападатели и използването на по-дефанзивни халфове, които според него намаляват остротата в атака.

Въпреки критичния тон, Вуцов изрази увереност, че "сините“ ще стигнат до титлата.

"Седем точки са много сериозна преднина. Всичко е в краката на отбора. Убеден съм, че Левски ще стане шампион.“

В заключение той засегна и спорните моменти в края на последния мач, като постави под съмнение съдийските решения и добавеното време, довело до изравнителното попадение.