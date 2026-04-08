Хулио Веласкес: Фокусът ни е изцяло върху Арда, няма място за разсейване

Треньорът на Левски разкритикува състоянието на терените и подчерта, че отборът мисли само за предстоящия двубой

Хулио Веласкес: Фокусът ни е изцяло върху Арда, няма място за разсейване
Снимка: БТА
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че тимът му е напълно концентриран върху предстоящия двубой срещу Арда от Първа лига, въпреки натоварената програма и идващото дерби с ЦСКА.

"Отборът се справи добре с натоварванията след последния мач. Истина е, че получихме сериозен удар при техния втори гол, но реагирахме добре. Успяхме да вкараме нашия втори гол в последните секунди - бяха луди минути. Анализирахме всичко и вече сме напълно насочени към срещата с Арда“, коментира испанският специалист.

Той потвърди, че ще има отсъстващи футболисти, но изрази увереност в дълбочината на състава.


„Играчите с повече натрупани минути ще отсъстват, но затова имам доверие на останалите. Ще търсим най-добрите 11 за утрешния мач.“

Веласкес отново засегна темата за състоянието на терените, като подчерта, че това е сериозен проблем за развитието на футбола.

"Всички трябва да сме обединени около мнението, че на такъв терен не може да се играе, ако търсим израстване и по-високо ниво. Не търся оправдания - винаги поемам отговорност. Но когато работиш 24/7, а 75% от играта се определя от състоянието на терена, това боли.“, оплака се Веласкес.

Той беше категоричен, че тимът няма да бъде разконцентриран от предстоящото дерби.

"Фокусът ни е изцяло върху Арда. Играчите не правят разлика между мачовете - най-важен е следващият. Нямам никакво съмнение в това.“, сподели бдително той.

Испанецът подчерта още, че очаква различен мач спрямо предходния и изрази увереност в своите футболисти.

"Амбицията ни е максимална. Много високо оценявам работата на момчетата и вярвам във възможностите им. Утре ще се опитаме да покажем нашите футболни аргументи и да спечелим.“

