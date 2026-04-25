Винъс Уилямс прекъсна негативната серия с победа на двойки в Мадрид

Винъс Уилямс сложи край на дългата си серия без успех, след като записа победа в турнира на двойки в Мадрид. 45-годишната американка, която не бе печелила мач от Откритото първенство на САЩ насам, се наложи заедно с британката Кейти Бултър над китайките Синюй Цзян и Ифан Сюй с 4:6, 6:3, 10-7.

Уилямс прие поканата на Бултър да играят заедно в испанската столица, като двете демонстрираха добра химия още в първия си съвместен двубой, въпреки липсата на сериозна подготовка.

"Никога не знаеш какво ще се случи, когато играеш с нов партньор. Не е като да тренираш седмици предварително – имахме около 30 минути и след това излязохме на корта. Но енергията ни беше страхотна и мисля, че можем само да се подобрим“, коментира американката.

Победата е първа за Уилямс на двойки от миналото лято, когато достигна до четвъртфиналите на US Open в тандем с Лейла Фернандес. В същото време тя продължава да търси форма на сингъл, където е в серия от 10 поредни загуби.

За Кейти Бултър пък годината е специална и извън корта, тъй като предстои сватбата ѝ с австралийския тенисист Алекс де Минор. Уилямс не пропусна да даде съвет на своята партньорка: "Да не бърза и да се наслади на момента“.