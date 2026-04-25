Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен...
Ига Швьонтек се отказа в Мадрид, Паолини също отпадна от турнира

Заболяване принуди полякинята да прекрати мача си с Ан Ли, докато надпреварата продължава с изненади и нови имена в осминафиналите

Ига Швьонтек се отказа в Мадрид, Паолини също отпадна от турнира
Снимка: AP Photo
Бившата №1 в световната ранглиста Ига Швьонтек напусна турнира от сериите WTA 1000 в Мадрид, след като се отказа в решителния сет на двубоя си срещу американката Ан Ли от третия кръг. Полякинята, шампионка в испанската столица от 2024 година, прекрати участието си при резултат 6:7(4), 6:2, 0:3 заради заболяване.

Още от началото на срещата Швьонтек не изглеждаше в оптимално състояние, което се отрази на представянето ѝ на корта. Въпреки че успя да изравни сетовете, тя не успя да продължи битката и сложи край на участието си в надпреварата.

В следващия кръг Ан Ли ще се изправи срещу канадката Лейла Ани Фернандес, която осъществи обрат срещу сънародничката си Ива Йович – 3:6, 6:3, 6:2.

Сред осемте най-добри в турнира вече е и деветата поставена Мира Андреева. Рускинята се справи убедително с унгарката Далма Галфи след 6:3, 6:2 за малко повече от час и половина игра. В следващата фаза тя ще срещне Анна Бондар, която елиминира квалификантката Лаура Самсон.

Напред продължава и Белинда Бенчич. Швейцарката, поставена под №11, надделя над рускинята Даяна Шнайдер с 6:2, 7:6(6). Нейна съперничка в четвъртия кръг ще бъде американката Хейли Батист, която поднесе една от изненадите, отстранявайки осмата поставена Джазмин Паолини след 7:5, 6:3 в двубой, продължил близо два часа.

