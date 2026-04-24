Елена Рибакина и Коко Гоф с победи в Мадрид

Две от фаворитките за титлата на турнира на червени кортове в Мадрид - Елена Рибакина и Коко Гоф се класираха за третия кръг на надпреварата.

Шампионката от Australian Open Рибакина имаше неочаквано трудна задача срещу румънката Елена Габриела Русе, но успя да се справи след 4:6, 6:3, 7:5. Казахстанката губеше с 1:3 в решителния трети сет, но показа страхотна устойчивост и обърна срещата, за да запише девети успех в последните си десет мача.

В следващия кръг Рибакина ще играе с олимпийската Цинвън Чжън, която елиминира друга бивша шампионка от Australian Open - София Кенин, след 1:6, 6:3, 6:3.

Доста по-малко проблеми имаше Гоф, която надделя с 6:3, 6:0 над Леолия Жанжан. Мачът започна с размяна на пробиви, но при резултат 3:3 американката спечели за трети път подаването на французойката. Това се оказа и повратният момент в мача, тъй като до края му Гоф не загуби нито един гейм още.

Следващата съперничка на Гоф ще бъде румънката Сораня Кърстя, която победи с 6:2, 7:6(5) 18-годишната италианка Тира Катерина Грант.