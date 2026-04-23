Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Арина Сабаленка с място в третия кръг на турнира в Мадрид

Представителката на Беларус се справи с американка в испанската столица.

Арина Сабаленка с място в третия кръг на турнира в Мадрид
Снимка: БТА
Световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус се класира за третия кръг на тенис турнира в Мадрид на клей WTA 1000, като елиминира американката Пейтън Стърнс със 7:5, 6:3. По този начин тя започна защитата на титлата си в Мадрид и се върна на корта след лека контузия, която й попречи да играе в Щутгарт. 27-годишната състезателка от Беларус започна нервно мача, като допусна пробив и трябваше много да се бори, за да направи бързо рибрейк. Сабеленка успя да спечели първия сет, благодарение на мощен ретур. Тя имаше проблеми със сервиса си и в началото на втория сет, като направи пет двойни грешки, но бе по-силна при подаването на съперничката си и спечели с 6:3. Сабаленка ще срещне в третия кръг румънката Жаклин Кристиан, която се наложи над Юлия Стародубцева от Украйна след 3:6, 7:6 (5), 6:4 за повече от три часа игра.

Полякинята Ига Швьонтек, която е номер 4 в света в момента и полуфиналистка от Мадрид преди година, победи украинката Дария Сингур с 6:1, 6:2. Тя даде на съперничката си (щ98 в ранглистата на УТА) само един гейм в първия и два във втория сет. Полякинята завърши срещата за 61 минути. Швьонтек, който е печелила титлата в Мадрид през 2024, ще играе в третия кръг с американката Ан Ли, която се наложи над сънародничката си Алиша Паркс с 6:2, 6:7 (5), 6:3. Ига Швьонтек вече се готви под ръководството на каталунеца Франсиско Роиг, който е бивш треньор на Рафаел Надал.

Италианката Джазмин Паолини също продължава напред след успех над германката Лаура Зигемунд след 3:6, 6:2, 6:4.

Японката Наоми Осака също се класира за следващата фаза след успех срещу Камила Осория от Колумбия с 6:2, 7:5 за час и 20 минути.

Белинда Бенчич от Швейцария надигра Петра Марчинко от Хърватия в два чисти сета - 6:4, 6:2.

Унгарката Анна Боднар изненадващо се наложи над Елина Свитолина от Украйна с 6:3, 6:4 за по-малко от час и половина на корта в испанската столица.

Канадката Лейла Фернандес също се класира за следващия кръг след победа срещу Юлия Грабхер от Австрия - 6:2, 6:3.

Напред продължиха и украинката Анхелина Калинина и унгарката Далма Галфи, които се наложиха съответно над Мари Боузкова от Чехия с 6:4, 6:3 и Анна Киланская от Русия с 6:3, 6:3.

#тенис турнир в Мадрид 2026 #Пейтън Стърнс #Арина Сабаленка

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
2
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят,...
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
3
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
Гледайте европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
5
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
6
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Тенис

Стефанос Циципас продължава към втория кръг в Мадрид
Стефанос Циципас продължава към втория кръг в Мадрид
Виктория Томова: Гледам да не си давам големи изисквания Виктория Томова: Гледам да не си давам големи изисквания
Чете се за: 01:40 мин.
Антъни Генов си осигури финал на двойки в Анже Антъни Генов си осигури финал на двойки в Анже
Чете се за: 01:07 мин.
Йоана Константинова спечели българския сблъсък на двойки в Монастир Йоана Константинова спечели българския сблъсък на двойки в Монастир
Чете се за: 01:17 мин.
Александър Донски се класира за финалното каре в Рим Александър Донски се класира за финалното каре в Рим
Чете се за: 01:22 мин.
Григор Димитров отпадна още на старта на турнира в Мадрид Григор Димитров отпадна още на старта на турнира в Мадрид
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
ДПС с най-много отказали се депутати в полза на знакови партийни лица ДПС с най-много отказали се депутати в полза на знакови партийни лица
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
БНТ и БНР са домакини на най-престижното събитие от календара на EBU БНТ и БНР са домакини на най-престижното събитие от календара на EBU
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Андрей Янкулов: Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми Андрей Янкулов: Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
„Платформа Агора“ раздаде годишните си отличия на пет...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Ученици станаха магистрати за ден в Бургас: Симулативен съдебен...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Идеалното бебе - компании в САЩ предлагат генетично перфектни ембриони
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Задържаха член на СИК в Монтанско: Попълвала празни бюлетини и ги...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
