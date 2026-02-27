Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?

Повишеното потребление на електроенергия през декември и януари е основната причина за високите сметки на битовите потребители. Това стана ясно след извънредна среща в Министерски съвет. Предварителните данни оповестени след нея показват, че в много малко от случаите се касае за грешка. От правителството съобщиха също така, че от 1 март ще бъде променена цената на водата на 27 ВиК дружества. Правителството обмисля при възможност да подпомогне най-уязвимите потребители заради по-големите сметки за ток и вода.

С между 47 и 61% се е увеличило потреблението на ток за бита през януари спрямо предходните месеци.

Трайчо Трайков - служебен министър на енергетиката: "Голямата част на по-високите сметки се дължи на по-голямото количество потребена енергия. До момента по данни от КЕВР в много малък процент от сигналите е установено някакво нарушение."

От енергийното министерство на случаен принцип са проверили и електромери на потребители. А окончателния доклад на КЕВР за високите сметки през януари ще е готов в началото на следващата седмица.

Ирина Щонова - служебен министър на икономиката: "За нас е важно самите дружества да проявят инициатива и когато видят, че е станала грешка при определен брой потребители, те сами да поправят тази грешка."

Андрей Гюров - служебен министър-председател: "Сметките за електроенергия не са изненада. Това са решения, които са взети преди сегашното управление, същото важи и за водата."

Според служебния премиер увеличението на цената на водата е било умишлено задържано от предходното ръководство на регионалното министерство, което е принципал на водния холдинг, в който влизат всички държавни ВиК дружества.

Андрей Гюров - служебен министър-председател: "Предложението за повишението на цената на водата е прието през декември от КЕВР и то е било умишлено задържано няколко месеца, за да избухне в ръцете на служебното правителство."

Бившият регионален министър Иван Иванов потвърди, че е посъветвал дружествата да задържат цените, но отрече да има нещо общо със сегашното повишение.

Иван Иванов - бивш министър на регионалното развитие и благоустройството: "Беше заложено увеличение на цената на водата, което е опционално, не задължително. Съответно вик операторите могат да се съобразят с това решение или да не се съобразят. Призовавам политическото ръководство на МРРБ да отправят отново такъв призив към ВиК операторите."

Наследникът му Ангелина Бонева не каза дали ще санкционира ръководството на ВиК холдинга, но заяви, че повишението на цената на водата е станало зад гърба ѝ.

Ангелина Бонева - служебен министър на регионалното развитие и благоустройството: "Но ми стана интересно кой задържа цените дотук, кой координирано ги дигна докато аз съм в Брюксел."

Цената на водата ще бъде увеличена при 21 ВиК оператори с между 1 и почти 14%, в шест ще има намаление с между 1 и 12 на сто. От социалното министерство съобщиха, че търсят възможност за компенсация на най-уязвимите потребители.

Хасан Адемов - служебен министър на труда и социалната политика: "В ситуация в която има несигурност около доходите, повишаване на цените, повишаване на цените на електроенергията, повишаването на цените на водата, всичко това изисква уязвимите групи да бъдат подкрепени."

Премиерът коментира и предупреждението на собственика на "Лукойл", швецарската компания "Литаско", че ще заведе арбитраж срещу България заради назначаването на особен управител без компенсация за нея.

Андрей Гюров - служебен министър-председател: "Това също е един наследен казус за българското правителство в момента, естествено проучваме внимателно въпроса, провели сме ресорна среща вчера, на която сме начертали следващи стъпки. Това което трябва да направим естествено е да подсигурим интересите на страната."

От "Лукойл България" вече коментираха, че евентуалният арбитраж няма да засегне нормалната работа на дружеството.

снимки: БТА