БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Запази

Потреблението на електроенергия е скочило с до 61%, а социалното министерство търси механизми за подкрепа на уязвимите домакинства

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Повишеното потребление на електроенергия през декември и януари е основната причина за високите сметки на битовите потребители. Това стана ясно след извънредна среща в Министерски съвет. Предварителните данни оповестени след нея показват, че в много малко от случаите се касае за грешка. От правителството съобщиха също така, че от 1 март ще бъде променена цената на водата на 27 ВиК дружества. Правителството обмисля при възможност да подпомогне най-уязвимите потребители заради по-големите сметки за ток и вода.

С между 47 и 61% се е увеличило потреблението на ток за бита през януари спрямо предходните месеци.

Трайчо Трайков - служебен министър на енергетиката: "Голямата част на по-високите сметки се дължи на по-голямото количество потребена енергия. До момента по данни от КЕВР в много малък процент от сигналите е установено някакво нарушение."

От енергийното министерство на случаен принцип са проверили и електромери на потребители. А окончателния доклад на КЕВР за високите сметки през януари ще е готов в началото на следващата седмица.

Ирина Щонова - служебен министър на икономиката: "За нас е важно самите дружества да проявят инициатива и когато видят, че е станала грешка при определен брой потребители, те сами да поправят тази грешка."

Андрей Гюров - служебен министър-председател: "Сметките за електроенергия не са изненада. Това са решения, които са взети преди сегашното управление, същото важи и за водата."

Според служебния премиер увеличението на цената на водата е било умишлено задържано от предходното ръководство на регионалното министерство, което е принципал на водния холдинг, в който влизат всички държавни ВиК дружества.

Андрей Гюров - служебен министър-председател: "Предложението за повишението на цената на водата е прието през декември от КЕВР и то е било умишлено задържано няколко месеца, за да избухне в ръцете на служебното правителство."

Бившият регионален министър Иван Иванов потвърди, че е посъветвал дружествата да задържат цените, но отрече да има нещо общо със сегашното повишение.

Иван Иванов - бивш министър на регионалното развитие и благоустройството: "Беше заложено увеличение на цената на водата, което е опционално, не задължително. Съответно вик операторите могат да се съобразят с това решение или да не се съобразят. Призовавам политическото ръководство на МРРБ да отправят отново такъв призив към ВиК операторите."

Наследникът му Ангелина Бонева не каза дали ще санкционира ръководството на ВиК холдинга, но заяви, че повишението на цената на водата е станало зад гърба ѝ.

Ангелина Бонева - служебен министър на регионалното развитие и благоустройството: "Но ми стана интересно кой задържа цените дотук, кой координирано ги дигна докато аз съм в Брюксел."

Цената на водата ще бъде увеличена при 21 ВиК оператори с между 1 и почти 14%, в шест ще има намаление с между 1 и 12 на сто. От социалното министерство съобщиха, че търсят възможност за компенсация на най-уязвимите потребители.

Хасан Адемов - служебен министър на труда и социалната политика: "В ситуация в която има несигурност около доходите, повишаване на цените, повишаване на цените на електроенергията, повишаването на цените на водата, всичко това изисква уязвимите групи да бъдат подкрепени."

Премиерът коментира и предупреждението на собственика на "Лукойл", швецарската компания "Литаско", че ще заведе арбитраж срещу България заради назначаването на особен управител без компенсация за нея.

Андрей Гюров - служебен министър-председател: "Това също е един наследен казус за българското правителство в момента, естествено проучваме внимателно въпроса, провели сме ресорна среща вчера, на която сме начертали следващи стъпки. Това което трябва да направим естествено е да подсигурим интересите на страната."

От "Лукойл България" вече коментираха, че евентуалният арбитраж няма да засегне нормалната работа на дружеството.

снимки: БТА

#нови цени на водата #служебното правителство #високи сметки за ток #сметки за ток

Последвайте ни

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
3
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
5
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
6
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Общество

Публицистичен спектакъл отбелязва 150 години от Априлското въстание
Публицистичен спектакъл отбелязва 150 години от Априлското въстание
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
Празничната програма на Българската национална телевизия за 3 март Празничната програма на Българската национална телевизия за 3 март
Чете се за: 04:12 мин.
Ще имаме наистина страхотен хит, който ще ни представи на Евровизия, очаква Боряна Граматикова Ще имаме наистина страхотен хит, който ще ни представи на Евровизия, очаква Боряна Граматикова
Чете се за: 02:17 мин.
Еl Ma за "Сан Ремо": Емоцията е толкова силна, че думите не могат да я опишат Еl Ma за "Сан Ремо": Емоцията е толкова силна, че думите не могат да я опишат
Чете се за: 02:30 мин.
От "Лукойл България" обявиха, че дружествата продължават да работят в нормален режим От "Лукойл България" обявиха, че дружествата продължават да работят в нормален режим
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ) При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Семейство Клинтън дава показания по аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Споразумението Меркосур временно влиза в сила
Чете се за: 02:52 мин.
По света
КНСБ: Цените се „стабилизират“, но надценките по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
8-месечно бебе и 91-годишна жена бяха транспортирани по въздух до...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ