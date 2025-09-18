БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

Витоша приема Балканския шампионат по спускане

Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Събитието е част и от официалния календар на Международния Колоездачен Съюз (UCI) и носи ценни точки за световната ранглиста при мъже и жени.

Витоша шампионат по спускане
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

От 19 до 21 септември Витоша ще бъде домакин на най-значимото събитие в календара на планинското колоездене у нас за годината – 12-ото поредно издание на Home Mountain Bike Cup, което тази година придобива историческо значение - за първи път страната ни ще приеме Балканския шампионат по спускане, събирайки в София най-добрите състезатели от региона.

Трасето „Витошко лале“, което се намира в непосредствена близост до едноименната ски писта е едно от най-трудните и интересни подобни в България и региона – дълго е близо 2 км и включва множество технични участъци, скоростни линии, каменни реки, скокове и други препятствия, готови да изпитат уменията и смелостта на състезателите в борбата им за всяка секунда.

Събитието е част и от официалния календар на Международния Колоездачен Съюз (UCI) и носи ценни точки за световната ранглиста при мъже и жени. Програмата предвижда събота, 20 септември за официални тренировки, а неделя, 21 септември за същинската надпревара и финалните спускания.

През последните години Витоша се превърна в една от любимите дестинации на колоездачите през цялото лято, а сезонът продължава и през октомври. Лифтове „Витошко лале 1“ и „Витошко лале 2“ работят всеки уикенд и през официалните почивни дни и осигуряват удобен достъп на туристи и колоездачи до планината.

Погледът вече е насочен и към септември 2026 г., когато „домашната“ планина на софиянци ще бъде домакин на още по-голям форум – Европейския шампионат по спускане. Това е едно от най-престижните събития в международния календар и ще доведе у нас част от световния елит в дисциплината, затвърждавайки мястото на България на картата на световното планинско колоездене.

#планинско колоездене #Витоша

