Вижте победителите в 27-ото издание на плувния турнир "Стефан Попов-Замората" (ОБЗОР)

Над 550 деца от 43 клуба участваха в 27-ото издание на най-старото плувно състезание в България "Стефан Попов-Замората".
По традиция веднага след официалното откриване в басейна имаше специална серия с участието на големи шампиони в живота - деца от фондация "Воден път". Препълнилите трибуните на басейна "Спартак" в София не спряха да аплодират бурно децата със специфични потребности, които демонстрираха своята воля и любов към плуването. Те бяха и първите, получили награди от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, изпълнителния директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров, президента на Българската федерация по плувни спортове Георги Аврамчев и легендата в маратонското плуване и основен организатор на "Замората" Петър Стойчев.
На басейна бяха също синът на Замората - Бранимир Попов, както и треньорът Красимир Туманов, основател на турнира.
Освен медалистите в различните дисциплини и възрасти в 27-мото издание на състезанието по традиция бяха определени и най-добрите в петте възрастови групи при момчетата и момичетата. Класирането се изготвя по точки от Световната федерация по плуване, спрямо съответния световен рекорд.
Купите за най-добри при момичетата получиха Стефани Кременлиева от "Левски“ (възраст 15-17 г.), Ема Димитрова от клуб ВСИ (възраст 13-14 г.), Мила Димитрова от "Олимп" (възраст 11-12 г.), Ренета Динкова от "Левски" (възраст 9-10 г.) и Ася Николова от "Сандански" (възраст до 8 г.).
Купите за най-добри при момчетата заслужиха Адриан Йонинов от "Спринт" (възраст 15-17 г.), Николай Стоев от "Акулите" (възраст 13-14 г.), Димитър Георгиев от "Добруджа" (възраст 11-12 г.), Иван Христов от "Вихрен" (възраст 9-10 г.) и Матиас Бута от "Вихрен" (възраст до 8 г.).
Състезанието, организирано от плувен клуб "Левски", се провежда от 1998 година, а от 2004 година носи името на Стефан Попов-Замората в памет на големия плувец и треньор. То събира най-добрите млади състезатели.
ТОП 10 ПО ТОЧКИ В ПЕТТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ НА 27-ОТО ИЗДАНИЕ НА "ЗАМОРАТА":
Момичета
15-17 години:
1. Стефани Кременлиева от "Левски" с резултата си на 100 м свободен стил (1:00.53) и 623 т.
2. Ния Данкова, "Левски“, 50 м свободен стил
3. Габриела Величкова, "Левски", 50 м свободен стил
4. Девора Илиева, "Левски", 50 м свободен стил
5. Мария Ангелова, "Нерея", 50 м бруст
6. Свилена Братоева, "Левски", 50 м бътерфлай
6. Невена Славкова, "Левски", 50 м свободен стил
6. Лъчезара Цветкова, "Левски", 50 м гръб
9. Никол Пандова, "Олимпия", 50 м свободен стил
10. Дарина Николова, „Левски 2014", 50 м свободен стил
13-14 години:
1. Ема Димитрова от клуб ВСИ с резултата си на 400 м свободен стил (4:34.96) и 627 т.
2. Ася Златинска, "Вихрен", 100 м свободен стил
3. Владимира Цулева, „Сандански“, 50 м свободен стил
4. Катрин Атанасова, "Феникс", 50 м гръб
5. Елица Караиванова, "Левски", 50 м свободен стил
6. Ванеса Гошева, GD Sport, 200 м свободен стил
7. Адриана Генова, „Дамини-ЛВ“, 100 м бруст
8. Савина Цацова, "Феникс", 50 м бруст
9. Екатерина Стойнева, "Олимп", 100 м свободен стил
10. Йоана Костова, "Левски", 50 м свободен стил
11-12 години:
1. Мила Димитрова от клуб "Олимп" с резултата си на 200 м свободен стил (2:19.38) и 522 т.
2. Божидара Николова, GD Sport, 100 м свободен стил
3. Моника Величкова, "Левски", 50 м бруст
4. София Симеонова, "Левски", 50 м свободен стил
5. Тара Петканешкова, "Спринт", 50 м гръб
6. Александра Кирязова, "Левски", 50 м свободен стил
7. Калина Григорова, "Левски", 50 м гръб
8. Карина Иванова, „Левски“, 200 м бруст
9. Мария Димитрова, "Олимп", 100 м свободен стил
10. Мария Бойчева, "Олимп", 200 м свободен стил
9-10 години:
1. Ренета Динкова от "Левски" с резултата си на 100 м свободен стил (1:10.65) и 392 т.
2. Илина Мирова, "Олимп", 50 м гръб
3. Матеа Гадиковска, "Орион", 50 м гръб
4. Рая Златинска, "Вихрен“, 50 м свободен стил
5. Ния Паскалева, НСА, 50 м бруст
6. Мария Георгиева, "Вихрен", 50 м бруст
7. Михаела Георгиева, ВСИ, 100 м гръб
8. Анаис Славчева, „Олимп“, 50 м свободен стил
9. София Валеро, "Олимпия", 50 м бруст
10. Алиса Методиева, DPool, 100 м бруст
До 8 години:
1. Ася Николова от "Сандански" с резултата си на 50 м гръб (43.98) и 227 т.
2. Крисия Алишанова, "Вихрен", 50 м свободен стил
3. Ангела Блажевска, "София-21", 50 м свободен стил
4. Адриана Петкова, "Олимпик“ (Сандански), 50 м свободен стил
5. Александра Гълъбова, ВСИ, 50 м свободен стил
6. Ема Танчева, "Олимп", 50 м свободен стил
7. Вяра Проданова, ВСИ, 50 м свободен стил
8. Сара Петканешкова, "Спринт", 50 м бруст
9. Теодора Гроздева, "Спринт", 50 м гръб
10. Марая Лулова, "Вихрен", 50 м свободен стил
Момчета
15-17 години:
1. Адриан Йонинов от "Спринт" (София) за резултата си на 100 м гръб (56.78) и 750 т.
2. Александър Николов, "Олимп", 200 м бруст
3. Ивайло Пирински, GD Sport, 200 м свободен стил
4. Михаил Стойковски, „Левски“, 400 м свободен стил
5. Димитър Дамянов, GD Sport, 400 м свободен стил
6. Виктор Ангелов, "Левски", 100 м свободен стил
7. Александър Илиев, "Левски", 100 м гръб
8. Кристиян Атанасов, "Феникс", 100 м свободен стил
9. Пламен Стойчев, "Сандански", 50 м бътерфлай
10. Александър Цонев, ЦСКА, 100 м свободен стил
13-14 години:
1. Николай Стоев от „Акулите“ за резултата си на 200 м съчетано (2:13.10) и 628 т.
2. Христо Петков, „Пловдив 2019“, 100 м свободен стил
3. Филип Михайлов, "Левски", 100 м свободен стил
4. Виктор Въжаров, „Атомик“, 50 м бътерфлай
5. Дамян Сековски, „Орион“, 100 м свободен стил
6. Валентин Ангелов, "Левски", 400 м свободен стил
7. Антон Илиев, Sharks-2020, 50 м бътерфлай
7. Борис Спасов, "Феникс", 50 м бътерфлай
9. Берат Хюсеинов, "Нерея", 100 м свободен стил
10. Мартин Кирязов, ЦСКА, 50 м бруст
11-12 години:
1. Димитър Георгиев от "Добруджа" за резултата си на 100 м свободен стил (59.99) и 462 т.
2. Никола Кръстев, "Свети Георги", 200 м бруст
3. Сава Попов, "Левент", 100 м свободен стил
4. Никола Киров, "Феникс", 50 м свободен стил
5. Мартин Рашков, "Феникс", 50 м свободен стил
6. Емил Тинчев, "Спринт", 200 м свободен стил
7. Михаил Михайлов, "Славия", 100 м свободен стил
8. Никола Дамянов, GD Sport, 50 м свободен стил
9. Мартин Йонков, "Олимп", 200 м свободен стил
10. Максим Каракашев, "Левски", 100 м свободен стил
9-10 години:
1. Илиян Христов от "Вихрен" за резултата си на 200 м свободен стил (2:37.98) и 269 т.
2. Борян Кацарски, "Пирин", 100 м свободен стил
3. Стоян Костадинов, „Вихрен“, 50 м бътерфлай
4. Димитър Тозлуков, „Метропол“, 200 м свободен стил
5. Аспарух Конарски, ВСИ, 200 м свободен стил
6. Венцислав Колев, „Делфин" (Пазарджик), 200 м свободен стил
7. Калоян Крумов, "Арес-М“, 50 м бруст
8. Мартин Харизанов, "Славия", 100 м свободен стил
9. Петър Рашков, "Левски", 100 м свободен стил
10. Александър Табанов, "Метропол", 50 м свободен стил
До 8 години:
1. Матиас Бута от "Вихрен" за резултата си на 50 м свободен стил (35.68) и 201 т.
2. Никола Киров, "Пирин", 50 м свободен стил
3. Деян Крайков, "Свети Георги", 50 м свободен стил
4. Матей Иванов, GD Sport, 50 м свободен стил
5. Борис Колев, НСА, 50 м свободен стил
6. Боян Кантарджиев, "Олимп", 50 м свободен стил
6. Александър Трингов, "Спринт", 50 м бруст
8. Манол Ташков, ВСИ, 50 м гръб
9. Димитър Ангелов, "Левски", 50 м свободен стил
10. Денис Михайлов, "Арес-М", 50 м гръб