Вижте успеваемостта на изпитите по български език и литература и математика след 7-и клас в София

От Регионално управление на образованието – София-град публикуваха таблици с успеваемостта на изпитите по български език и литература и математика след 7-и клас, които служат за ориентир при кандидатстване.

Едно момче и 18 момичета са получили максималните 100 точки на изпита по БЕЛ. По математика пълните отличници са повече - със 100 точки са 39 момчета и 47 момичета.

В периода 8 - 10 юли 2026 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата в София.

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път. От РУО подчертават, че това може да стане:

без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

със съдействие на училището, в което ученикът завършва 7-и клас през профила на ученика в рамките на работния ден;

със съдействие на друго училище (т.нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа и индивидуален код за достъп.

За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. Ако няма възможност да се прикачи в момента на подаване на заявлението, следва ученикът да го представи при записване в съответното училище. Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство. Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28-о СУ „Алеко Константинов“ и 132-ро СУ „Ваня Войнова“.