БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Визита на германския канцлер в Турция

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази

Разговори между Фридрих Мерц и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара

германският канцлер Фридрих Мерц и турският президент Реджеп Ердоган
Снимка: БТА
Слушай новината

Икономиката, миграцията и сигурността бяха сред основните теми на разговори между германския канцлер Фридрих Мерц и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара.

Предоставянето на 20 самолета "Юрофайтър" от Великобритания на Турция ще укрепи колективната сигурност на НАТО, смята Мерц.

Германия като част от консорциума производител даде одобрението си за доставката, въпреки че първоначално се противопостави на продажбата заради турската подкрепа за Хамас.

Германският канцлер вижда Анкара като близък партньор на Европейския съюз и иска да развива двустранни икономически отношения с нея.

Мерц се очаква да окаже натиск върху Турция да приеме повече отхвърлени хора, търсещи убежище, твърди източник на Франс прес.

"В светлината на променящите се условия на сигурност в Европа трябва да оставим зад гърба си миналите трудности при снабдяването с продукти на отбранителната промишленост и да се съсредоточим върху съвместни проекти. Приветстваме положителните стъпки, които Германия предприе наскоро в тази област, като например процеса на снабдяване със самолети "Юрофайтър", заяви турският президент Реджеп Ердоган.

#Реджеп Ердоган #Турция #германски канцлер #Фридрих Мерц #визита

Последвайте ни

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
2
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
4
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"
5
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
6
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Европа

"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
Европейската централна банка остави непроменени лихвените проценти за страните в еврозоната Европейската централна банка остави непроменени лихвените проценти за страните в еврозоната
Чете се за: 00:30 мин.
Край на търговската война между САЩ и Китай Край на търговската война между САЩ и Китай
Чете се за: 04:42 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.
При 95% обработени изборни протоколи в Нидерландия: Кой ще спечели доверието? При 95% обработени изборни протоколи в Нидерландия: Кой ще спечели доверието?
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Чете се за: 02:37 мин.
Икономика
Близки на убитото в мол момче протестираха в София Близки на убитото в мол момче протестираха в София
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Протест в "Люлин" заради кризата с боклука Протест в "Люлин" заради кризата с боклука
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Европейската централна банка остави непроменени лихвените проценти...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Край на търговската война между САЩ и Китай
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ