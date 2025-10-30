Визита на германския канцлер в Турция

Икономиката, миграцията и сигурността бяха сред основните теми на разговори между германския канцлер Фридрих Мерц и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара.

Предоставянето на 20 самолета "Юрофайтър" от Великобритания на Турция ще укрепи колективната сигурност на НАТО, смята Мерц.

Германия като част от консорциума производител даде одобрението си за доставката, въпреки че първоначално се противопостави на продажбата заради турската подкрепа за Хамас.

Германският канцлер вижда Анкара като близък партньор на Европейския съюз и иска да развива двустранни икономически отношения с нея.

Мерц се очаква да окаже натиск върху Турция да приеме повече отхвърлени хора, търсещи убежище, твърди източник на Франс прес.