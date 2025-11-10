БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Владимир Гърков над всички при успеха на Сен Назер над Шомон във Франция

Спорт
Българският волейболист бе най-резултатен от всички на терена с 24 точки.

Владимир Гърков
Снимка: startphoto.bg АРХИВ
Волейболният национал Владимир Гърков бе с основен принос за успеха на Сен Назер над Шомон с 3:2 (19:25, 27:25, 25:16, 23:25, 15:8) във френското елитно първенство.

Гърков бе най-резултатен от всички на терена с 24 точки - 23 от атака при забележителните 58% успеваемост и един ас. Българинът има опит срещу Шомон, след като през миналия сезон игра с Левски срещу френския тим в групите на Шампионската лига, като "сините" направиха впечатляващ обрат за 3:2 срещу този съперник в София.

Гърков се нае и с най-голяма отговорност в решителния тайбрек, в който отбеляза победните две точки за тима и направи общо 6 от 15 за целия тим.

Тимът на Сен Назер е на девето място в класирането със 7 точки от 5 изиграни мача до моментА.

