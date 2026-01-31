БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Владимир Зографски преодоля квалификацията във Вилинген

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Същинската битка предстои тази вечер от 17:45 часа.

Владимир Зографски
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Владимир Зографски успешно премина квалификацията в ски скоковете от Световната купа във Вилинген и си осигури място сред участниците в основното състезание от 19-ия кръг на сезона. Надпреварата в Германия е последната преди Олимпийските игри, което допълнително повишава значението на старта.

Българинът записа скок от 123.5 метра, който му донесе 85.8 точки и 32-о място в пресявките. Любопитен момент беше, че Зографски се нареди пред германската звезда Андреас Велингер – двукратен олимпийски шампион от Сочи и Пьончан.

Най-добър в квалификацията стана миналогодишният победител във Вилинген Даниел Чофених. Австриецът впечатли със скок от 142.5 метра и остави Зографски на 37.5 точки зад върха. Чофених изпревари с 4.6 точки лидера в генералното класиране за Световната купа Домен Превц, а третото място зае украинецът Йевхен Марусяк, следван от японската звезда Рьою Кобаяши.

Същинската битка във Вилинген предстои тази вечер от 17:45 часа, когато Зографски ще се опита да затвърди стабилната си форма в навечерието на най-важните стартове през сезона.

#Световна купа по ски скок 2025/26 # Владимир Зографски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
2
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
3
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
4
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя поне веднъж
5
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя...
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
6
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
6
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...

Още от: Още

Фотофиниш определи победителя в Рогла при мъжете, трети пореден триумф за Цубаки Мики при дамите
Фотофиниш определи победителя в Рогла при мъжете, трети пореден триумф за Цубаки Мики при дамите
Спортни новини 31.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 31.01.2026 г., 12:25 ч.
Миряна Калмикова в предаването "Аз съм“ Миряна Калмикова в предаването "Аз съм“
Чете се за: 04:02 мин.
Германия си уреди финал с Дания на eвропейското първенство по хандбал Германия си уреди финал с Дания на eвропейското първенство по хандбал
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп срещу Картър и Мърфи срещу Робъртсън на полуфиналите на German Masters Тръмп срещу Картър и Мърфи срещу Робъртсън на полуфиналите на German Masters
Чете се за: 02:22 мин.
Тръмп разреши провеждането на "Индикар" по улиците на Вашингтон Тръмп разреши провеждането на "Индикар" по улиците на Вашингтон
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Досиетата "Епстийн": 3 млн. страници, 2000 клипа и 180...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Температурата в Москва падна под минус 20°
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ