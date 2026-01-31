Владимир Зографски преодоля квалификацията във Вилинген

Владимир Зографски успешно премина квалификацията в ски скоковете от Световната купа във Вилинген и си осигури място сред участниците в основното състезание от 19-ия кръг на сезона. Надпреварата в Германия е последната преди Олимпийските игри, което допълнително повишава значението на старта.

Българинът записа скок от 123.5 метра, който му донесе 85.8 точки и 32-о място в пресявките. Любопитен момент беше, че Зографски се нареди пред германската звезда Андреас Велингер – двукратен олимпийски шампион от Сочи и Пьончан.

Най-добър в квалификацията стана миналогодишният победител във Вилинген Даниел Чофених. Австриецът впечатли със скок от 142.5 метра и остави Зографски на 37.5 точки зад върха. Чофених изпревари с 4.6 точки лидера в генералното класиране за Световната купа Домен Превц, а третото място зае украинецът Йевхен Марусяк, следван от японската звезда Рьою Кобаяши.

Същинската битка във Вилинген предстои тази вечер от 17:45 часа, когато Зографски ще се опита да затвърди стабилната си форма в навечерието на най-важните стартове през сезона.