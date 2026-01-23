Владимир Зографски завърши на 18-то място след първите два кръга от световния шампионат по ски полети

Владимир Зографски завърши на 18-то място след първи и втори кръг от световното първенство по ски полети в Оберстдорф (Германия), а лидерът в класирането за Световната купа по ски скокове Домен Превц спечели състезанието в петък.

32-годишният българин направи опити от 199.5 и 209.5 метра, постигайки резултати от съответно 119.4 и 131.4 точки. Зографски остана на 69.1 точки след Превц. Словенецът направи се отличи с полети от 204.0 и 224.5 метра.

Японецът Рен Никаидо завърши на втора позиция в днешното състезание (230.5 и 224.5 метра) и общо 428.2 точки, с 14 по-малко от Домен Превц.

Трети се нареди норвежецът Мариус Линдвик, с опити от 226.5 и 212.0 метра и с общ резултат от 420.3 точки.

Победителят от 2024 година Щефан Крафт (Австрия) даде десети резултат.

Световното първенство по ски полети в Германия продължава до 25 януари.