Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Владимир Зографски завърши на 18-то място след първите два кръга от световния шампионат по ски полети

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
32-годишният българин направи опити от 199.5 и 209.5 метра.

Владимир Зографски
Снимка: БГНЕС
Владимир Зографски завърши на 18-то място след първи и втори кръг от световното първенство по ски полети в Оберстдорф (Германия), а лидерът в класирането за Световната купа по ски скокове Домен Превц спечели състезанието в петък.

32-годишният българин направи опити от 199.5 и 209.5 метра, постигайки резултати от съответно 119.4 и 131.4 точки. Зографски остана на 69.1 точки след Превц. Словенецът направи се отличи с полети от 204.0 и 224.5 метра.

Японецът Рен Никаидо завърши на втора позиция в днешното състезание (230.5 и 224.5 метра) и общо 428.2 точки, с 14 по-малко от Домен Превц.

Трети се нареди норвежецът Мариус Линдвик, с опити от 226.5 и 212.0 метра и с общ резултат от 420.3 точки.

Победителят от 2024 година Щефан Крафт (Австрия) даде десети резултат.

Световното първенство по ски полети в Германия продължава до 25 януари.

#Владимир Зографски

