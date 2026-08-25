Водно бедствие в Сатовча: Отнесени къщи, наводнени къщи и земеделски земи

Частично бедствено положение е обявено и в община Сатовча след поройните дъждове. Бурята нанесе значителни материални щети. Наводнени са домовете на хората, инфраструктурата, както и земеделските площи. На места в района вчера е имало не само дъжд, но и градушка. Най-тежко е положението в село Кочан, където силният вятър е прекъснал електричеството. Скъсани са електрическите мрежи, бутнати са стълбовете. И до момента там няма комуникационни мрежи, както е електричество, но повече са ситуацията там.

Дъждът в Кочан започва внезапно. Буквално след минути приливна вълна залива гаража на Ибраим Ушев.

Ибраим Ушев: "С кофи изкарвахме кал, сифон, всичко. Каквото можехме спасихме, каквото не. Но като цяло водата беше много, много. Това не се виждаше като улица, а като река. 50-70 см и всичко идваше тука."

Къщата на Хатидже също е под вода, а мебелите й сда унищожени.

Хатидже: "Вече ще се опитаме малко по-малко да местим нещата и да изхвърляме всичко, което не е нужно и кое да оставим-кофите, само това е спасено. Всичко друго е влага, е сега мъжа ми отваря кашони, то всичко вътре е мокро. Почти всичко трябва да изхвърлим."

В кал и тиня е потънал и домът на Галя Манова.

Галя Манова: "Всичко е наводнено, гнусотия, мръсотия. Това беше ужас, ето до тук беше водата. А вътре спални, гардероби. Направо ме е гнус. Сега като вляза мирише на тиня."

Засегната е и част от инфраструктурата в селото.

Живко Камбуров, екополицай: "Към момента все още се разчистват улиците, насипите се извозват. Вчера имаше 3 багера с аварийната група, допълнително работници се взеха, помага се, работи се."

Има и паднала подпорна стена, а разчистването продължава.

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