Водолази се гмуркат с ретро екипировка от 60-те години на Никулден в Бургас

Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Водолазите ще представят и интересна ретро система за гмуркане

водолази гмуркат ретро екипировка години никулден бургас
Бургаските водолази ще се включат в атрактивен ретро дайвинг по случай празника на Бургас - Никулден.

Водолазите отново ще влязат в морето с ретро екипировка от 60-те години и ще покажат как тя се използва. Оборудването включва сух средноводолазен херметичен костюм, в който се влиза през горната му част. За да стане това е нужна помощта на трима души, които да асистират. Шлемът, който се поставя на главата е интегриран с жична комуникационна система и ръчен клапан за изпускане на налягането в костюма, който се контролира, чрез натиск от водолаза. За да може той да потъне, на гърдите и на гърба му се поставят оловни тежести. Всяка от тях тежи по 16 кг. Накрая гмуркачът обува обувки, тежащи около двадесет килограма. Те предпазват краката му и му осигуряват вертикално положение докато е на дъното.

Водолазите ще представят и интересна ретро система за гмуркане – затворен цикъл. При нея с химически средства, от издишания въздух се абсорбира въглеродния двуокис и след обогатяване с кислород, той отново се вдишва.
Този път всеки от участниците ще получи сетрификат, удостоверяващ, че се е включил в атрактивната демонстрация.

#Подводно гмуркане #Бургас #никулден

