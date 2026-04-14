Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат...
Чете се за: 02:55 мин.
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Чете се за: 01:05 мин.
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Чете се за: 01:20 мин.
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Чете се за: 04:52 мин.

Военнослужещи и военна техника ще бъдат транспортирани по републиканската пътна мрежа утре

от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
живо брифинг министерството отбраната
Военнослужещи и военна техника от състава на френската армия ще преминат по републиканската пътна инфраструктура утре, 15 април. Това съобщиха от министерството на отбраната.

Те са от състава на Многонационалната бойна група в Румъния, кдето се завръщат, след участие в съвместна подготовка с Многонационалната бойна група в България.

Транспортирането на военнослужещи, военна техника, въоръжение и материални ресурси ще се извърши от учебен полигон „Ново село“ към Румъния, като автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

Днес и утре личен състав и военна техника от въоръжените сили на САЩ ще бъдат транспортирани по републиканската пътна инфраструктура. Автоколоната ще премине от Република Гърция до Федерална република Германия. На територията на нашата страна тя ще бъде ескортирана от екипи на Служба „Военна полиция“.

В следващите дни по железопътната инфраструктура от Гърция към Румъния ще бъде извършено и транспортиране на материални ресурси на въоръжените сили на Кралство Швеция.

#републиканска мрежа #военни #военна техника #Министерство на отбраната

