Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 01:47 мин.

Волейболистите на Левски София записаха чиста победа над Дея спорт

Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
 За MVP бе отличен Тодор Скримов. Той бе най-резултатен с 14 точки.

Волейболистите на Левски София записаха чиста победа над Дея спорт
Слушай новината

Волейболистите на Левски София записаха 11-а победа в Супер Волей, след като надиграха Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:19, 25:16, 25:12) в среща от 14-и кръг, изигран в едноименната зала.

"Сините" поведоха с 3:0, след което диктуваха положението. Постепенно резултатът бе изравнен, но столичани отново дръпнаха. Ситуацията се повтори, в крайна сметка волейболистите на Николай Желязков се откъснаха и не отпуснаха хватката до края.

Във втория гейм възходящата линия на домакините се запази, като поддържаха стабилна разлика от самото начало. Доминацията бе пълна и те без проблем увеличиха аванса си.

В третата част обаче ролите се размениха и Дея тръгна ударно (5:1). "Сините" обаче навлязоха в серия и бързо изравниха, а след това и дръпнаха (10:7). Воденият от Николай Желязков тим бе пълен хегемон и спечели чисто двубоя.

Дея спорт бе без контузения Валентин Братоев. Брат му Георги също не бе в стартовата шестица.

За MVP бе отличен Тодор Скримов. Той бе най-резултатен с 14 точки (6 аса). С толкова завърши и Светослав Гоцев (1 ас, 5 блокади). За съперника Георги Бъчваров записа 8 точки.

"Сините" са на втората позиция с 31 точки (11 победи, 2 загуби), колкото има и лидерът Локомотив- Авиа (Пловдив). Пловдивчани имат по-добро геймово съотношение и мач по-малко. Дея е на шеста позиция с 19 точки (6 победи, 7 загуби).

В следващия кръг Левски среща Монтана, на 6 февруари (петък). Бургазлии се изправят срещу Пирин (Разлог) ден по-късно.

