Локомотив-Авиа и Монтана записаха чисти победи в мъжкия волейболен елит

Лидерът във волейболния елит Локомотив-Авиа спечели визитата си на Черно море във Варна, като се наложи с 3:0 (25:16, 25:21, 25:19). Селекцията на Найден Найденов, запазва първата позиция, като е водач във временното класиране с 11 победи, 1 загуба и 31 точки.

Съставът на Дунав е на десета позиция, с 1 победа, 11 загуби и 5 точки.

Първият гейм тръгна вихрено за гостите, които поведоха с 10:3 и до края частта се доигра за 25:16. Втората част бе идентична на първата. Пловдивчани дръпнаха с 9:4, до края не допуснаха отпускане и спечелиха 25:21. В третия гейм домакините се откъснаха първоначално с 5:3, но след 4 поредни точки на Ивайло Дамянов (2 блокади, 2 атаки), Локомотив обърна резултата до 5:9, а от там насетне повече не даде възможности на домакините за крайното 3:0. Победата бе факт за 60 минути игра.

Най-резултатен стана Дамянов с 12 точки (3 блокади, 1 ас), като бе определен закономерно и за MVP, а Жулиен Георгиев добави 10.

Волейболистите на Монтана също записаха тригеймов успех, като победиха Дунав (Русе) с 3:0 (25:18, 25:23, 29:27). Възпитаниците на Даниел Пеев постигнаха шеста победа през сезона.

Реализатори за Монтана станаха Кристиан Вълчан и Ейдер Бангера с еднакъв актив от 11 точки.

За Дунав най-резултатен бе Алекс Николов с 19 точки.

Със 7 загуби и 18 точки монтанчани заемат седмо място в таблицата.

