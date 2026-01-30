БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Петима от "домовата книга" казаха...
Чете се за: 05:22 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

Не пропускайте срещата Славия - ЦПВК от НВЛ за жени пряко по БНТ 3

Гледайте пряко срещата от 11-ия кръг в женския волейбол елит в събота от 17:55 ч. по БНТ 3 и на сайта ни.

Волейболният уикенд в НВЛ за жени започва със столичен сблъсък. В събота, 31 януари, Славия приема ЦПВК в мач от 11-ия кръг на редовния сезон, а срещата ще можете да гледате пряко по БНТ 3 от 17:55 часа.

Двата отбора влизат в двубоя с високи амбиции и с ясната цел да се доближат до Топ 3 в класирането. ЦПВК набра сериозна инерция в последните кръгове и след категоричната победа с 3:0 над Миньор Перник заема четвъртото място. "Белите" търсят стабилност и важни точки пред собствена публика, за да подобрят позициите си в класирането, което им отрежда седмата позиция.

Очаква ни двубой между два тима със сериозни традиции в женския волейбол и с амбиции да покажат по-добро лице през новата година.

Гледайте Славия – ЦПВК пряко по БНТ 3 в събота от 17:55 часа!

