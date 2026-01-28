Алекс Николов и Лубе с нов успех в Шампионската лига

Националът Александър Николов и неговият тим Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха четвърта поредна победа в Група Е на Шампионската лига. Селекцията на Джампаоло Медей тим срази категорично белгийския Льовен с 3:0 (25:10, 25:19, 25:19).

Алекс Николов игра цял мач и реализира 14 точки (1 блокада). Ноа Дюфло-Роси добави 12 точки (2 аса, 1 блокада) и бе избран за MVP. За съперника Симон Пеетерс и Адриан Гомес записаха по 10 точки.

Лубе продължава да е лидер в класирането с 12 точки (4 победи), Льовен е на четвъртата позиция с 0 точки (4 загуби).

В следващия кръг Николов и съотборниците му срещат Монпелие и Николай Къртев, на 10 февруари (вторник). Белгийският тим среща Пройект Варшава ден по-късно.