БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Чете се за: 01:40 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алекс Николов и Лубе с нов успех в Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Националът реализира 14 точки при успеха над Льовен.

алекс николов лубе нов успех шампионската лига
Слушай новината

Националът Александър Николов и неговият тим Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха четвърта поредна победа в Група Е на Шампионската лига. Селекцията на Джампаоло Медей тим срази категорично белгийския Льовен с 3:0 (25:10, 25:19, 25:19).

Алекс Николов игра цял мач и реализира 14 точки (1 блокада). Ноа Дюфло-Роси добави 12 точки (2 аса, 1 блокада) и бе избран за MVP. За съперника Симон Пеетерс и Адриан Гомес записаха по 10 точки.

Лубе продължава да е лидер в класирането с 12 точки (4 победи), Льовен е на четвъртата позиция с 0 точки (4 загуби).

В следващия кръг Николов и съотборниците му срещат Монпелие и Николай Къртев, на 10 февруари (вторник). Белгийският тим среща Пройект Варшава ден по-късно.

#Кучине Лубе (Чивитанова) #Алекс Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
1
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
2
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е обсъждан в Министерския съвет
3
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
4
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
5
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Спортните събития, които бележат 2026 година
6
Спортните събития, които бележат 2026 година

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Европейски волейбол

Алекс Грозданов и Богданка Люблин записаха инфарктна победа в Шампионската лига по волейбол
Алекс Грозданов и Богданка Люблин записаха инфарктна победа в Шампионската лига по волейбол
Спортните събития, които бележат 2026 година Спортните събития, които бележат 2026 година
Чете се за: 10:17 мин.
Жана Тодорова: Допуснахме твърде много непредизвикани грешки Жана Тодорова: Допуснахме твърде много непредизвикани грешки
Чете се за: 00:55 мин.
Ершимшек: Тъжен съм, че загубихме, но съм доволен от раздаването ни Ершимшек: Тъжен съм, че загубихме, но съм доволен от раздаването ни
Чете се за: 00:57 мин.
Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) с нов успех в Русия Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) с нов успех в Русия
Чете се за: 00:55 мин.
Марица не успя срещу полския шампион Девелопрес Марица не успя срещу полския шампион Девелопрес
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Повече от двойно увеличение на загиналите на пътя за януари тази година Повече от двойно увеличение на загиналите на пътя за януари тази година
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
20% от учениците в Пловдив са болни 20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
С 13 километра се е "стопила" опашката от чакащи тирове...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Частичното бедствено положение, обявено в община Ардино, остава в сила
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Владимир Иванов: Проблеми с превалутирането има предимно в...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Нови протести в Сърбия срещу Вучич
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ