Волейболният Нефтохимик 2010 привлече чешки посрещач

Носителят на Купата на България по волейбол за мъже Нефтохимик 2010 продължава със селекцията за новия сезон 2026/2027. Бургаският тим, който е и действащ вицешампион на страната, привлече чешки посрещач, информираха от клуба в социалните мрежи.

198-сантиметровият Адам Бартош е седмото ново попълнение на "нефтохимиците" след разпределителите Владимир Станков и Константин Нечев, центърът Димитър Чавдаров, либерото Константин Чипев, сръбския посрещач Стефан Скакич и Цветелин Цветанов, който може да играе и като "четворка", и като диагонал.

В отбора остават диагоналът Стоян Димитров, либерото Ясен Петров, посрещачът Димитър Василев и центровете Стефан Чавдаров и Мартин Кръстев.

През последният сезон 34-годишният Бартош игра за два тима - за втори път във Фатра (Злин, Чехия) и в Макаби (Тел Авив, Израел). Във Франция той има два периода в именития Тур, като е носил екипите още на Ница и Нант. В Белгия също се състезава за отбор с традиции - за Маасейк, а в Полша играе за Биелско-Бяла. Облича и фланелката на Шабаб Ал Ахли от ОАЕ.

С тима на Тур Адам Бартош има златен требъл във Франция - титла, Купа и Суперкупа на страната през сезон 2014/2015. Печели още веднъж френската Суперкупа с този отбор. Бил е и вицешампион на Белгия и на Израел. С националния състав на Чехия има сребро и бронз от Европейската лига.

"ВК Нефтохимик 2010 казва "Добре дошъл!" на Адам Бартош и му пожелава трофея и с нашия тим", добавиха от бургаския клуб.