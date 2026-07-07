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Володимир Зеленски: Украйна може да произвежда системи „Пейтриът“

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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зеленски украинският екип готви преговори сащ събота прекратяването войната
Снимка: БТА
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Не спира и взаимната размяна на удари между Русия и Украйна. След като вчера руската страна атакува Киев с дронове и ракети, днес последва и отговорът на украинските сили.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че срещу столицата са изстреляни над 430 дрона. Поражения има и в Омска област. В среднощното си обръщение Зеленски подчерта недостига на оръжия, който Украйна изпитва.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Успешно сваляме над 90% от дроновете „Шахед“, но продължаваме да имаме проблеми с балистичните ракети, защото нямаме достатъчно средства за защита. Това важи най-вече за системите „Пейтриът“. Отдавна настояваме и сме доказали, че можем да произвеждаме, наред с други неща, и този вид отбранителни оръжия. Ако Украйна получи лиценз от Съединените щати за производството на системите „Пейтриът“, нашият производствен капацитет ще бъде достатъчен както за защитата на Украйна, така и за подпомагането на партньори, които също се нуждаят от тях.“

# Володимир Зеленски #Русия #Украйна

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