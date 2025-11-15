БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:00 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вписаха Георги Павлов за президент на БФЛА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Новият президент потвърждава готовността си за активен диалог с клубовете, треньорите и цялата атлетическа общност.

Георги Павлов
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Георги Павлов вече официално е президент на Българска федерация по лека атлетика (БФЛА). Новото ръководство на федерацията беше вписвано вчера в Агенцията по вписванията, съобщиха от Пресслужбата на централата.

Това поставя край на продължилите административни затруднения и открива пътя към стабилност и последователност в управлението на федерацията. Исканата промяна от мнозинството атлетически клубове вече започва.

„С вписването на новото ръководство на БФЛА започваме нов етап. Поемам отговорността да бъда президент на всички клубове и да работя с пълна прозрачност и отдаденост за бъдещето на българската лека атлетика. Клубовете поискаха промяна и започвам да създавам условия за развитие на стратегически инициативи, насочени към бъдещето на леката атлетика в България“, заяви Павлов.

Новият президент потвърждава готовността си за активен диалог с клубовете, треньорите и цялата атлетическа общност.

Павлов беше избран за председател от новия Управителен съвет на БФЛА на 9 ноември – ден след извънредното Общо събрание на БФЛА. Членовете на федерацията избраха в ръководния орган да бъдат Георги Павлов, д-р Валентин Димитров, доц. Григор Гутев, Илия Николов, Борислав Трифонов и Даниел Дуков.

Свързани статии:

Георги Павлов бе избран за президент на БФЛА
Георги Павлов бе избран за президент на БФЛА
Всичките шест члена гласуваха единодушно той да бъде начело на...
Чете се за: 00:40 мин.
#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
2
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
3
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
4
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
5
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия
6
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти -...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
6
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...

Още от: Лека атлетика

Ивет Лалова отказа поканата да се включи в новия УС на БФЛА
Ивет Лалова отказа поканата да се включи в новия УС на БФЛА
Марвин Брейси прие наказание за употреба на допинг Марвин Брейси прие наказание за употреба на допинг
Чете се за: 01:35 мин.
Кенийски атлети със златото на Маратон Бургас Кенийски атлети със златото на Маратон Бургас
Чете се за: 03:35 мин.
Георги Павлов бе избран за президент на БФЛА Георги Павлов бе избран за президент на БФЛА
Чете се за: 00:40 мин.
Иван Колев: Тези хора се подиграха с всички атлети в България Иван Колев: Тези хора се подиграха с всички атлети в България
Чете се за: 01:35 мин.
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
5098
Чете се за: 04:47 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Всяко четвърто дете у нас е с проблемно зрение Всяко четвърто дете у нас е с проблемно зрение
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона Президентът Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Протест срещу жестокостта над животни във Варна
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ