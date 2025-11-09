БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Павлов бе избран за президент на БФЛА

Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Всичките шест члена гласуваха единодушно той да бъде начело на българската атлетика.

георги павлов избран президент бфла
Слушай новината

Георги Павлов беше избран за президент на Българска федерация по лека атлетика на първото заседание на новоизбрания Управителен съвет на организацията.

Всички шест члена - Илия Николов, Борислав Трифонов, д-р Валентин Димитров, Григор Гутев и Даниел Дуков, както и Павлов, гласуваха единодушно предложението Павлов да бъде начело на българската лека атлетика.

За вицепрезиденти бяха избрани доц. Гутев и д-р Димитров. УС бе избран с 5-годишен мандат по време на извънредното общо събрание на БФЛА проведено на 8 ноември 2025 г.

