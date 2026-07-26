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Връзки с Русия поставят под въпрос назначението на Пирло начело на Италия

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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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Сделката между двете страни е на път да пропадне.

Връзки с Русия поставят под въпрос назначението на Пирло начело на Италия
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Евентуалното назначение на Андреа Пирло за селекционер на италианския национален отбор отново е поставено под въпрос заради опасения на политици и в националната футболна федерация (ФИГК) относно контактите на треньора с Русия.

Първоначално беше съобщено, че ФИГК и Пирло са постигнали съгласие за подписване договор до 2030 година, след като водещият кандидат Пеп Гуардиола заяви, че няма да приеме поста.

Гадзета дело Спорт, Кориере дела Сера и Ла Република прогнозират, че сделката може да бъде провалена заради връзките на Пирло с Русия.

47-годишният специалист е треньор в клуба от ОАЕ Юнайтед ФК Дубай, собственост на руския милиардер Сергей Ломакин. Андреа Пирло е посланик на руската букмейкърска компания Фонбет и наскоро беше в Москва за събитие за раздаване на автографи. Това посещение доведе до раздразнение извън Италия в светлината на пълномащабната руска инвазия в Украйна през последните повече от четири години.

Гадзета дело Спорт съобщи, че новият президент на ФИГК Джовани Малаго сега проверява различните бизнес връзки на Пирло, който има 116 мача за Италия и беше ключов футболист в последната титла на "адзурите" от Световно първенство - през 2006 година. Пирло е бивш треньор на Ювентус и Сампдория, но няма сериозни успехи с тези клубове.

Италия не успя да се класира за трети пореден Мондиал през март, което доведе до оставката на предишния селекционер Дженаро Гатузо.

#Национален отбор на Италия по футбол #Андреа Пирло

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