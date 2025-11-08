БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Време е за Вечното дерби

Чете се за: 05:05 мин.
Спорт
Летящият Левски срещу възродения ЦСКА.

Най-чаканият мач от есенния полусезон в Първа лига предстои днес. Левски и ЦСКА ще срещнат в големия дуел на българския футбол, като това ще се случи за 220-ти път в историята на това съперничество. Срещата от осмия кръг на Националния стадион „Васил Левски“ ще стартира от 15:00 часа. Главен рефер е Радослав Гидженов, като се очакват повече от 30 000 зрители, които да гледат двубоя на живо.

В исторически план „сините“ водят с 85 победи срещу 74 за „червените“, а равенствата са 60. „Армейците“ обаче имат предимство, когато говорим само за срещи от родния елит – 60 успеха срещу 57 за своя съперник. Ремитата в този случай са 48. Отборът от „Герена“ може да се похвали с по-добро голово съотношение, като то е 297:291 във всички турнири, а за шампионата – 228:214.

Двата отбора влизат от доста различни позиции в доста отношения. Съставът на Хулио Веласкес е устремен към титлата в първенството за първи път от 2009 година насам. „Сините“ са еднолични лидери с 35 точки в класирането. Зад тях на второ място са ЦСКА 1948 с 30 точки и на трето Лудогорец с 24, но и с мач по-малко. Освен това отборът от „Герена“ е в серия от шест поредни победи във всички турнири.

„Фокусът е върху това как цялостно изглежда отборът на ЦСКА. Винаги се обръщат детайли и на индивидуалностите. Говорим за отбор, който има сериозен потенциал и да вземем под внимание бюджета, с който стартираха този сезон. Това им позволява да имат качество в състава. Напълно наясно сме, че имат сериозни играчи в предни позиции. Показаха добри игри в последните мачове, по-убедителни и по-постоянни са. Имат футболисти като Леандро Годой и Йоанис Питас, на които ако оставиш пространство, ще имаш проблеми. Изключително голямо значение ще отдадем върху това, което правим ние на терена. Имам пълно доверие на играчите. Да се опитаме да изглеждаме по начин, по който да покажем силните си страни. Наясно съм със стартовите 11“, заяви Веласкес на пресконференцията преди мача.

От своя страна селекцията на Христо Янев със сигурност иска да забрави по-бързо старта на сезона, който се оказа кошмарен. „Червените“ са в процес на подем, като записаха четири последователни успеха във всички турнири, макар че срещу непретенциозни съперници. „Армейците“ заемат шестата позиция с 19 точки и въпреки прогреса, който бележат в последно време, не са в ролята на фаворит. Все пак стабилизирането на резултатите дава повод за оптимизъм в лагера на тима от Борисовата градина.

Преди това от 12:00 часа Локо София посреща Ботев Враца. Тимът на Станислав Генчев най-сетне вкуси от победата при успеха над Берое с 3:1 под Аязмото и ще търси нов такъв срещу отбора на Тодор Симов. Ботев спря ЦСКА 1948 под Околчица в последния кръг и затвърди добрите впечатления от началото на сезона, след като на свой терен взе точки от Левски и ЦСКА, а с Лудогорец бе на ръба да го стори, но допусна злощастен автогол в края.

В последния двубой от съботната програма Локомотив Пловдив приема Берое. Това ще е първият от три домакински мача без публика за „смърфовете“ след наказанието от Дисциплинарната комисия към футболния съюз. Тя наложи санкция на Локомотив след инцидента, при който вратарят на Ботев Пловдив в лицето на Даниел Наумов беше уцелен с бутилка по главата в дербито на 1 ноември. Това доведе до прекратяване на срещата, а освен лишаването от фенове, на Локомотив му беше наложена служебна загуба от градския съперник с 0:4, както и глоба от над 25 000 лв. Берое от своя страна е в криза и трудно ще си тръгне с точки и от негостоприемния „Лаута“, макар и домакините да нямат подкрепата от верните си привърженици.

