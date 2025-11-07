Фенове на ЦСКА подкрепиха отбора преди Вечното дерби

Фенове на ЦСКА подкрепиха отбора на Христо Янев преди утрешното дерби срещу Левски от 15-ия кръг на Първа лига.

Привържениците на "армейците" надъхаха с песни и скандирания футболистите в началото на днешната тренировка на клубната база в Панчарево. Лидерът на организираните фенове Иван Велчев държа кратка реч пред играчи и треньори.

„ЦСКА е силен, когато е обединен! Когато сме заедно, като един юмрук. Трябва да дадете всичко от себе си и да се биете за тази емблема, която носите на гърдите, защото тази емблема за нас е свещена!“, заяви Велчев.

Двубоят е от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

От 10:00 ч. в утрешния ден ще работят две билетни каси за "армейските" привърженици - в официалния фен магазин, както и в мобилния, който ще е разположен пред централния паркинг на стадион "Българска армия".