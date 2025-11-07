БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана...
Чете се за: 04:55 мин.
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот...
Чете се за: 02:17 мин.
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Цветанов: Това ми е последният мач като старши треньор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на Ботев (Пловдив) разкри и че поддържа постоянна комуникация с новия треньор на "канарчетата".

Иван Цветанов
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Треньорът на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов бе доволен след постигнатия първи домакински успех за неговия отбор от началото на сезона във футболната Първа лига. "Жълто-черните" осъществиха пълен обрат и надделяха с 2:1 срещу Добруджа. Наставникът призна, че това е последният му мач начело на отбора и се очаква пристигането на новия старши треньор - Димитър Димитров.

"Мисля, че мачът в първите 15 минути го започнахме добре. След това след наша грешка получихме гол и до края на полувремето играта ни не се получаваше в нито един аспект. Може би повлия и липсата на победа на нашия стадион. На полувремето си поговорихме с играчите, казах им, че вярвам в тях и през втората част излезе различен отбор. Създадохме достатъчно ситуации и вкарахме две от тях. Макар и треперейки накрая, успяхме да се поздравим с така желаната победа", коментира след мача специалистът и направи равносметка на постигнатото от него начело на отбора до този момент.

"На първо време успяхме да подобрим физическата подготовка на футболистите. Игрово напреднахме с половин крачка. Всичко това го отдавам на голямото напрежение, дори от собствената публика. Постигнах положителен баланс - 4 победи с мача за Купата на България и служебния успех срещу Локомотив", допълни временният наставник на Ботев.

"Това ми е последният мач. Продължавам като директор на школата. От понеделник Тодор Киселичков и Лъчезар Балтанов поемат нещата и очакваме новия старши треньор - Димитър Димитров. Трябва да подчертая, че с него бяхме в постоянна комуникация до този момент", каза още Иван Цветанов.

Свързани статии:

Димитър Митков осигури първа домакинска победа на Ботев Пловдив в Първа лига
Димитър Митков осигури първа домакинска победа на Ботев Пловдив в Първа лига
Нападателят влезе като резерва и собственоръчно реализира пълния...
Чете се за: 03:55 мин.
#Първа лига 2025/2026 #Иван Цветанов #ПФК Ботев Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
1
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
2
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
3
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
4
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
6
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...

Още от: Български футбол

Атанас Атанасов: Тази глупост на Ди Матео вече граничи с не знам каква простотия
Атанас Атанасов: Тази глупост на Ди Матео вече граничи с не знам каква простотия
Димитър Митков осигури първа домакинска победа на Ботев Пловдив в Първа лига Димитър Митков осигури първа домакинска победа на Ботев Пловдив в Първа лига
Чете се за: 03:55 мин.
Първа лига: Ботев Пловдив - Добруджа (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Ботев Пловдив - Добруджа (ГАЛЕРИЯ)
Фенове на ЦСКА подкрепиха отбора преди Вечното дерби Фенове на ЦСКА подкрепиха отбора преди Вечното дерби
Чете се за: 01:07 мин.
Клубният автобус на Ботев Враца е попаднал в инцидент на път към София Клубният автобус на Ботев Враца е попаднал в инцидент на път към София
Чете се за: 00:42 мин.
Септември записа първа победа след раздялата със Стамен Белчев Септември записа първа победа след раздялата със Стамен Белчев
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

"Мама срещу машината": Различната Сърбия, в която вече нищо не е същото
"Мама срещу машината": Различната Сърбия, в която вече...
Чете се за: 11:32 мин.
По света
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, седмици със завързани очи, юмруци и бичуване с метален кабел Израелски заложник за ада на плена: Насилие, седмици със завързани очи, юмруци и бичуване с метален кабел
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана "баща" на фентанила в Мексико Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата "Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Посланик Лейдън за българските медици в Либия, Кадафи, дипломацията...
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Бюджетът на раздора: Между напрежението и диалога (ОБЗОР)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Срещата на Тръмп с "великия лидер и негов приятел" Виктор...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ