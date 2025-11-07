Хулио Веласкес: Ще се борим до последната капчица пот

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори преди мача с ЦСКА и обеща максимално раздаване в двубоя. Вечното дерби е в събота от 15:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

„Не съм съгласен напълно, че моментната форма няма значение. Тя винаги има огромно значение. Оттук-нататък е ясно какъв емоционален заряд носят такива мачове като утрешния. Както и във всички мачове досега влизаме с отговорност, отдаденост и работим по същия начин, по който работим всяка една мачова седмица. Очевидно ще вземем под внимание силните и слабите страни на съперника и със сигурност ще искаме да проведем мача в руслото, което устройва нас. Ще се опитаме на терена да изпъкнат нашите силни страни и слабите на противника“, започна Веласкес.

Той коментира и темата с контузените в отбора.

„Със сигурност Фабиен отпада. Сула се развива добре ситуацията тази седмица. В началото му се наложи да възстанови добре, след което да извърши различен вид работа. Във вчерашния ден взе участие в тренировката, но тя бе с по-ниско натоварване, но след това направи допълнително натоварване и се развива добре. Ще преценим как да процедираме. Имаме 1-2-ма играчи с по-голяма мускулна умора, но не става въпрос за контузии. Ще анализираме тяхното състояние и ще вземем решение“, продължи Веласкес.

Испанският специалист изтъкна вниманието, което играчите му трябва да обърнат на офанзивните играчи на „червените“ в лицата на Годой и Питас.

„Фокусът ни е върху това как изглежда като цяло отборът на ЦСКА. Разбира се, винаги се обръща внимание върху някои индивидуалности. Говорим за отбор със сериозен потенциал и трябва да вземем под внимание бюджета, с който стартираха този сезон. Това им позволява да имат качество в състава. Напълно наясно съм, че разполагат в последната четвърт на терена с изключително добри футболисти. Показаха добри игри в последните мачове, по-убедителни, по-консистентно изглеждат. Разбира се, трябва да отбележа футболисти като Годой и Питас, на които ако оставиш пространства ще страдаш. Ще отдадем огромно внимание на това как ще изглеждаме ние. Имаме огромно доверие на всички играчи. Оттук-насетне ще се опитаме да изглеждаме максимално добре и да покажем силните си страни. Наясно съм с тези, които ще започнат утре мача“, продължи Веласкес.

„Единственото, което си прилича сега и предния мач с ЦСКА, е имената на отборите. Ние бива да забравяме, че в даден мач има значение профила на играчите и взаимодействието между тях. В нашия отбор също имаме промяна в състава. Различни са моментите, в които се намираме в сезона. Единственото, по което си приличат двата мача, са емоциите, които се създават. Това, което бих искал да е различно е положителен резултат в наша полза“, каза още той.

В заключение треньорът на „сините“ изказа сърдечна благодарност на феновете на Левски за подкрепата, която не спират да оказват без значение в кой град и на кой стадион играе отборът.