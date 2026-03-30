БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Временни ограничения по магистрала "Струма" заради ремонтни дейности

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

Променят движението в Кюстендилско до 3 април

ремонтират ключов мост бул ломско шосе софия снимки
Слушай новината

Временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала "Струма" в област Кюстендил от 30 март до 3 април. В отсечките ще се извършва гаранционен ремонт по фуги на мостови съоръжения и ще се обновява маркировката, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Ремонтните дейности ще се изпълняват в платното за София през деня, за да се осигури безопасността на пътуващите и на работните екипи.

От 30 март до 3 април, от 9.00 ч. до 17.00 ч., ще се полага маркировка в участъка от 57-и до 73-ти км на магистралата. Ще се работи поетапно, като превозните средства ще преминават в изпреварващата лента, а ще е ограничено навлизането в активната и аварийната лента.

На 30 март, от 8.00 ч. до 20.00 ч., ще се ремонтира фугата на съоръжението при 78-и км на магистралата. Ремонтните работи ще са в активната и аварийната ленти, по които ще е ограничено преминаването. Движението ще се осъществява в изпреварващата.

На 30 и 31 март, от 8.00 ч. до 17.00 ч., последователно ще се работи на две съоръжения при 45-и км. Трафикът ще е в изпреварващата лента, а ще е ограничено преминаването в активна и аварийна лента.

На 31 март, от 8.00 ч. до 20.00 ч., ще се работи при 41-ви км. Превозните средства ще преминават по изпреварващата лента, като ще е ограничено навлизането в активната и аварийната ленти.

На 1 април, от 8.00 ч. до 20.00 ч., ще се извършват ремонтни работи при 39-и км. При изпълнението им трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента, а по активната и аварийната временно ще е преустановено движението.

От Агенция "Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да пътуват внимателно и със съобразена скорост, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

#АМ "Струма"  #Кюстендилско #АПИ #ремонт

Последвайте ни

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ