Все повече домакинства в Нидерландия разполагат с активи над 1 милион евро

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:02 мин.
По света
В общините Блумендал и Ларен дори всяко трето домакинство притежава 1 млн. евро или повече

Все повече домакинства в Нидерландия разполагат с активи над 1 милион евро
С всяка изминала година милионерите в Нидерландия стават все повече. В началото на миналата година в страната е имало 452 000 домакинства с активи на стойност поне 1 млн. евро, съобщава сайтът "Ню".

Това е със 17 000 повече, отколкото година по-рано, показват новите данни на статистическата служба на страната. Общо около 5,5 процента от нидерландските домакинства вече могат да се нарекат милионери.

Това не означава, че имат 1 млн. евро в банковата си сметка, а че имуществото им, включително жилището им, струва толкова, пояснява изданието.

Най-много милионери има в Северна Холандия и Утрехт. Около 7 на сто от домакинствата в тези провинции притежават поне 1 милион евро. В общините Блумендал и Ларен дори всяко трето домакинство притежава 1 млн. евро или повече.

Повечето богати хора не са мултимилионери. Средното богатство на милионерите в момента е 1,6 млн. евро. Само 3 процента от тях притежават активи на стойност над 10 млн. евро.

За средния милионер жилището (с отчитане на цената на къщата и ипотечния дълг) е около една четвърт от имуществото му, посочва статистическата служба на Нидерландия. За останалите нидерландски домакинства къщата е три четвърти от имуществото.

И сред милионерите се наблюдава застаряване. За около 40 процента от тях пенсионирането е най-големият източник на доходи.

По-рано предприемачеството е било най-големият източник на доходи сред повечето милионери. През 2014 г. това се е отнасяло за цели 70 на сто от всички милионери. Този процент обаче вече е намалял наполовина.

