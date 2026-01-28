Всички доставчици на атракционни услуги ще бъдат задължително регистрирани и застраховани

Всеки доставчик на атракционни услуги ще подлежи на задължителна регистрация в национален туристически регистър с цел гарантиране на прозрачност и информираност за потребителите. Това предвижда приетият на две четения Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност. За да аргументира новите нормативни предложения в пленарната зала, дойде министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

С приетите текстове се предвижда задължително застраховане, което да покрива вреди върху живота и здравето на ползвателите на услугите, като минималните застрахователни суми ще се определят с акт на Министерския съвет.

Без валиден сертификат атракционните съоръжения няма да могат да бъдат въвеждани или използвани в експлоатация. За тази цел се въвеждат предварителни, периодични и годишни проверки на съоръженията, както и задължително удостоверяване на съответствието от акредитирани органи.

Операторите на атракционни съоръжения се задължават да изготвят план за безопасност, да определят отговорно лице с необходимата квалификация, а персоналът ще преминава първоначално и ежегодно обучение. Всички проверки и дейности по поддръжка на атракционните съоръжения ще се отразяват в специални дневници, които ще подлежат на контрол от компетентните органи.

В законът изрично е записано и кои органи осъществяват контрол в зависимост от вида на атракционната дейност. Това ще бъдат общинските органи, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Комисията за защита на потребителите.

Ако органите установят нарушения, те ще могат да прилагат принудителни административни мерки, като временно спиране на дейността при риск за живота и здравето. Освен това са предвидени и парични санкции при тежки нарушения, като липса на регистрация, застраховка или сертификат за съответствие, както и възможност за отнемане на регистрацията при системни нарушения от 5 000 до 100 000 лева.