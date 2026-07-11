Втора етапна победа за белгиеца Тим Мерлие в Обиколката на Франция

Белгиецът Тим Мерлие от отбора на Соудал-Куик Степ постигна втора поредна етапна победа в Обиколката на Франция. Той спечели осмия етап от надпреварата - 180,4 километра от Периго до Бержерак.

Мерлие стигна до успеха с много чист финален спринт, в който се наложи над еритрееца Биниам Гирмай (Невър Сей Невър) и нидерландеца Олав Кой (Декатлон), които завършиха втори и трети. По-малко от половин километър преди финалната линия в Бержерак Мерлие се движеше около десетата позиция, но успя да направи изпреварване от лявата страна и да пресече финалната линия с близо един велосипед преднина пред Гирмай.

Цялата основна група получи времето на победителя в етапа - 3 часа, 52 минути и 50 секунди, но ситуацията можеше да бъде и съвсем друга, ако белгиецът Лиам Слок от Лото Интермарше бе успял да удържи аванса си. Той бе в откъсване от третия километър на етапа, а в заключителните 40 бе оставен да се оправя сам. Неговите сили обаче свършиха точно 1,4 километра преди финала, когато спря да върти и бе застигнат от основната група.

След осмия етап в генералното класиране не настъпиха размествания. Лидер с "жълтото трико" е словенецът Тадей Погачар от отбора на ОАЕ. Втори на 2:42 минути е датчанинът Йонас Вингегор (Висма-Лийз а байк), а трети на 3:27 минути е мексиканецът Исак дел Торо (ОАЕ).

Погачар е лидер и при катерачите за "бялото трико на червени точки", докато при спринтьорите носител на "зелената фланелка" продължава да бъде Мадс Педерсен от Лидл-Трек с 228 точки. Неговата преднина пред Мерлие обаче вече е само 15 точки и само 25 пред Гирмай.

В неделя е деветият етап от Обиколката на Франция - 185,5 километра от Малмор до Юсе