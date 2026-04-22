Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Тръмп удължи примирието с Иран
ИЗВЪНРЕДНО
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Втора година „Спортен час“ осигурява безплатни тренировки за деца и ученици

bnt avatar logo от БНТ
Втора година „Спортен час" осигурява безплатни тренировки за деца и ученици
За втора поредна учебна година Министерството на младежта и спорта реализира програмата „Спортен час“, насочена към организиране и провеждане на физически упражнения и спорт в образователните институции в страната.

Инициативата обхваща широка възрастова група – от деца в детските градини, през ученици от 1 до 12 клас, до студенти. Основната цел е да се върне активното движение и спортът като неизменна част от ежедневието на младите хора.

За настоящата година финансовата рамка, определена от министерството за един проект, възлиза на 18 756 лева. Сред първите клубове, включили се във второто издание на програмата с безплатни тренировки, е Таекуондо фитнес НСА.

Президентът на клуба и преподавател в Национална спортна академия „Васил Левски“, главен асистент Димитър Аврамов, подчерта значението на програмата:

„Самата програма дава възможност на спортни клубове да влязат директно в детски градини и училища. Дори има и опция за университети. Процедурата за кандидатстване за водене на спортни занимания обикновено е свързана с конкурс, подготовка на документи и съгласуване с директорите, което я прави тромава. „Спортният час“ дава възможност тази тежест да бъде избегната – директно се влиза в учебните заведения и се провеждат безплатни тренировки.“

По думите му инициативата има и дългосрочен ефект върху развитието на младите хора, като допринася за изграждането на дисциплина и характер.

Аврамов акцентира и върху още едно важно предимство на програмата - улеснения достъп до спорт:

„Всички търсим нещо близо до нас, защото особено в София придвижването между 17 и 18 часа от детската градина или училището до спортен клуб е изключително трудно - свързано е с логистика и сериозен трафик.“

Програмата „Спортен час“ се утвърждава като ефективен инструмент за насърчаване на физическата активност сред младите, като същевременно улеснява достъпа до спортни занимания в рамките на образователната среда.

Йордан Морехон започна с победа участието си на Световната купа по бокс в Бразилия Йордан Морехон започна с победа участието си на Световната купа по бокс в Бразилия
