Втората книга от поредица на БФС бе представена в НСА

В Националната спортна академия „Васил Левски“ бе представена официално втората книга от поредицата „Пътят на таланта“ на Българския футболен съюз, посветена на развитието на вратарския пост – „Пътят на таланта: Вратарите“, написаха на сайта на футболния съюз.

Книгата бе анонсирана от директора „Развитие на детско-юношеския футбол“ към БФС Лъчезар Димов по време на една от лекциите в рамките на курса за УЕФА лиценз за треньори на вратари.

На събитието присъстваха отговорникът за развитието на млади таланти във ФИФА Мариан Пахарс, авторите Боян Пейков и Илия Иванов, както и редица специалисти от треньорските среди. Своето високо признание към труда изразиха треньорите Илко Пиргов и Божидар Митрев, които подчертаха значението на изданието за развитието на вратарската школа у нас.

„Това издание е резултат от последователна, целенасочена работа и споделен опит между цялата вратарска общност. Убедени сме, че то ще се превърне в ценен инструмент за всички специалисти, ангажирани с развитието на младите таланти“, заяви Лъчезар Димов, директор „Развитие на детско-юношеския футбол“ към БФС. „Тази книга е плод на страстта ни към вратарската професия и желанието да предадем натрупания опит на следващите поколения. В нея събрахме реални ситуации, методически подходи и конкретни упражнения, които могат да бъдат полезни както за млади треньори, така и за опитни специалисти“, сподели авторът Боян Пейков.

„Вратарският пост изисква специфична подготовка и различен поглед към играта. Целта ни беше да създадем практичен наръчник, който да подпомага треньорите във всекидневната им работа и да допринесе за изграждането на следващото поколение български вратари“, допълни съавторът Илия Иванов.

Книгата е резултат от над двугодишна съвместна работа и десетки дискусии между вратари и треньори на вратари, като обединява ценен практически опит, методика и съвременни подходи към обучението на млади футболисти.

С издаването на „Пътят на таланта: Вратарите“ БФС продължава да развива своята стратегическа програма за усъвършенстване на методическата база в детско-юношеския футбол, предоставяйки на треньорите важен ресурс в тяхната работа.