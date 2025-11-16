Втори медал за България на световното по скокове на батут за младежи и девойки в Памплона

Никол Филипова и Елена Михайлова донесоха втори медал за България от Световното първенство по скокове на батут за младежи и девойки в Памплона, Испания.

При 12-годишните сребърната медалистка в индивидуалната надпревара Никол Филипова и четвъртата Елена Михайлова заеха второ място в синхронните скокове с 44.120 точки.

На четвърто място се класира Преслава Пенчева при 14-годишните, която има 51.030 точки.

На финала при синхроните Преслава Пенчева и Цветелина Йоргова също останаха четвърти с 45.680 точки.

Калоян Петров се нареди четвърти във възрастовата група 17-21 години, след като на финала беше оценен с 48.810 точки.

В синхронните при девойките до 16 години Микаела Христова и Антония Тодорова не завършиха програмата си и знаеха осмата позиция.

В индивидуалния батут при юношите и девойките до 16 години Георги Георгиев остана 13-и, а Микаела Христова - 19-а.