Вучич отново обеща предсрочни парламентарни избори в Сърбия

До края на годината в Сърбия ще има предсрочни избори - това каза президентът Александър Вучич за местен тв канал. Думите му дойдоха след сблъсъци между студенти и полиция в Белград. Какви са причините за ескалацията на напрежение и успех за протестното движение ли е обявяването на предсрочен вот?

Стотици студенти и граждани се включиха в защита автономността на университета в Белград. Стигна се до сблъсъци. Полицията използва палки, за да разпръсне събралото се множество. Протестиращите се опитаха да попречат на органите на реда да извършат обсики в университетските сгради, като част от разследване на смъртта на студентка.

Според сръбски медии става дума за 25-годишна жена, която е паднала от прозорец на Философския факултет миналия петък. Според ректората на Белградския университет влизането на полицията е било неправомерно.

Владан Джокич, ректор на Белградския университет: "Те не бяха тук, за да разследват, те бяха тук, за да унижават. Те бяха тук, за да кажат на всеки преподавател, студент, гражданин - вижте какво се случва с всеки, който не си мълчи."

По думите на Джокич, полицията може да нахлуе в университет, но не и в съзнанието на хората.Той призова за независимо разследване на смъртта на студентката. Според полицията, влизането на територията на университета е било правомерно.

Драган Василевич, директор на полицията: "Полицаите, които са разследвали случая, за да определят при какви обстоятелства се е случил инцидентът, и които са извършвали обиск в ректората, съгласно съдебна заповед, са атакувани заради това, че вършат работата си. Това е абсолютно неприемливо и неразбираемо за мен."

Според сръбски медии в университетските помещения са намерени предмети, които нямат общо с академичната дейност - като фойерверки, пиратки, противогази, бои, уоки-токита, мегафони.

Протестната вълна в Сърбия започна през 2024 година, след падането на козирка на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Начело на демонстрациите застана студентската общност.

През миналата година многократно бяха окупирани редица университети, включително и Белградският.

Според анализатори, поредното обещание на президента Александър Вучич за предсрочни избори идва след местния вот в 10 общини, белязан от множество нередности, включително физическо насилие срещу активисти и журналисти.

Официално изборите са спечелени от Сръбската прогресивна партия на държавния глава, но подкрепата за формацията пада. И една от причините е, че за първи път в листите имаше кандидати, подкрепени от протестното студентско движение.