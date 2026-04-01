Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 03:20 мин.

Вучич отново обеща предсрочни парламентарни избори в Сърбия

Теодора Гатева
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Думите му дойдоха след  сблъсъци между студенти и полиция в Белград

протести сърбия ndash хората настояват предсрочни избори
Снимка: БТА
До края на годината в Сърбия ще има предсрочни избори - това каза президентът Александър Вучич за местен тв канал. Думите му дойдоха след сблъсъци между студенти и полиция в Белград. Какви са причините за ескалацията на напрежение и успех за протестното движение ли е обявяването на предсрочен вот?

Стотици студенти и граждани се включиха в защита автономността на университета в Белград. Стигна се до сблъсъци. Полицията използва палки, за да разпръсне събралото се множество. Протестиращите се опитаха да попречат на органите на реда да извършат обсики в университетските сгради, като част от разследване на смъртта на студентка.

Според сръбски медии става дума за 25-годишна жена, която е паднала от прозорец на Философския факултет миналия петък. Според ректората на Белградския университет влизането на полицията е било неправомерно.

Владан Джокич, ректор на Белградския университет: "Те не бяха тук, за да разследват, те бяха тук, за да унижават. Те бяха тук, за да кажат на всеки преподавател, студент, гражданин - вижте какво се случва с всеки, който не си мълчи."

По думите на Джокич, полицията може да нахлуе в университет, но не и в съзнанието на хората.Той призова за независимо разследване на смъртта на студентката. Според полицията, влизането на територията на университета е било правомерно.

Драган Василевич, директор на полицията: "Полицаите, които са разследвали случая, за да определят при какви обстоятелства се е случил инцидентът, и които са извършвали обиск в ректората, съгласно съдебна заповед, са атакувани заради това, че вършат работата си. Това е абсолютно неприемливо и неразбираемо за мен."

Според сръбски медии в университетските помещения са намерени предмети, които нямат общо с академичната дейност - като фойерверки, пиратки, противогази, бои, уоки-токита, мегафони.

Протестната вълна в Сърбия започна през 2024 година, след падането на козирка на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Начело на демонстрациите застана студентската общност.

През миналата година многократно бяха окупирани редица университети, включително и Белградският.

Според анализатори, поредното обещание на президента Александър Вучич за предсрочни избори идва след местния вот в 10 общини, белязан от множество нередности, включително физическо насилие срещу активисти и журналисти.

Официално изборите са спечелени от Сръбската прогресивна партия на държавния глава, но подкрепата за формацията пада. И една от причините е, че за първи път в листите имаше кандидати, подкрепени от протестното студентско движение.

#Белградски университет #Сърбия #сблъсъци #Александър Вучич #предсрочни избори

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Почина големият композитор Михаил Белчев
2
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Балкани

Парад на цветята в румънския град Тимишоара
Парад на цветята в румънския град Тимишоара
Наблюдават плажовете на остров Родос, след като морето изхвърли на брега 43 килограма хашиш Наблюдават плажовете на остров Родос, след като морето изхвърли на брега 43 килограма хашиш
Чете се за: 00:45 мин.
Откриха експлозиви край „Турски поток“ в Сърбия, засилват мерките за сигурност Откриха експлозиви край „Турски поток“ в Сърбия, засилват мерките за сигурност
Чете се за: 02:35 мин.
Зеленски и Ердоган договориха "нови стъпки" за сигурност на фона на засилени удари в Украйна Зеленски и Ердоган договориха "нови стъпки" за сигурност на фона на засилени удари в Украйна
Чете се за: 03:57 мин.
Нов студентски протест в Белград Нов студентски протест в Белград
Чете се за: 00:57 мин.
Зеленски пристигна в Истанбул за разговори с турския си колега Ердоган Зеленски пристигна в Истанбул за разговори с турския си колега Ердоган
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
