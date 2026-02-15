БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протести в Сърбия – хората настояват за предсрочни избори

Теодора Гатева
По света
Снимка: БТА
Хиляди се събраха на мирен протест в сръбския град Валево. Те настояват за предсрочни избори и да се търси отговорност за репресивните действия на полицията преди половин година.

Антиправителствените протести в Сърбия започнаха през 2024 г., след като при срутване на козирка на жп гарата в Нови Сад загинаха 16 души. Начело на движението застанаха студенти и в продължение на месеци организираха шествия и демонстрации, с искане за смяна на властта.

Миналото лято при част от протестите, включително и във Валево, се стигна до сблъсъци с полицията. Десетки бяха бити, имаше и задържани. След бурните демонстрации се стигна до няколко смени в правителството, но повече промени не настъпиха. Европейският съюз критикува прекомерната употреба на сила от страна на полицията срещу протестиращите.

Светлана Даскович-Милованович, жител на Валево: "Не трябва да се предаваме, защото ако го направим, ще означава, че сме съгласни с подобни действия. Ще означава, че приемаме това, което правят или липсата им на реакция. Това не бива да се допуска."

Драган Мойсиоович, жител на Валево: "Това е държава без институции. От кого да очакваш нещо? От кого?... Имаме човек, който е овладял институциите. Тук нищо не работи! Аз съм пред пенсия, но съм дошъл заради младите."

