Протести в Сърбия – хората настояват за предсрочни избори

Хиляди се събраха на мирен протест в сръбския град Валево. Те настояват за предсрочни избори и да се търси отговорност за репресивните действия на полицията преди половин година.



Антиправителствените протести в Сърбия започнаха през 2024 г., след като при срутване на козирка на жп гарата в Нови Сад загинаха 16 души. Начело на движението застанаха студенти и в продължение на месеци организираха шествия и демонстрации, с искане за смяна на властта.

Миналото лято при част от протестите, включително и във Валево, се стигна до сблъсъци с полицията. Десетки бяха бити, имаше и задържани. След бурните демонстрации се стигна до няколко смени в правителството, но повече промени не настъпиха. Европейският съюз критикува прекомерната употреба на сила от страна на полицията срещу протестиращите.